هل هناك خلاف بين مصر والسعودية؟.. متحدث الرئاسة يجيب

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وممتدة بين شعبين لهما الكثير من التقارب والمحبة، كما أنها علاقات شديدة التميز على مستوى القيادة السياسية بين الدولتين.

وأضاف فهمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد"، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، كان أخويًا ووديًا للغاية، وتم فيه التباحث المفصل حول الأوضاع في قطاع غزة، وكيفية مساهمة مصر والسعودية في التوصل إلى نتائج عملية محددة.