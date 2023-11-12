الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الرئاسة: مصر فى صدارة الدفاع عن القضية الفلسطينية

السيسي ونظيره الفلسطيني
السيسي ونظيره الفلسطيني

أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تقف بحزم وثبات في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة والحرة، مشيرًا إلى أن مصر تتحدث من موقع قوة أخلاقي نابع من تاريخها الحافل بالنضال من أجل هذه القضية العادلة.

وقال فهمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن مصر كانت في مقدمة الدول التي فتحت باب السلام في المنطقة بشجاعة وحكمة، ولم تنحرف عن هذا المسار رغم كل الصعوبات والتحديات، وأنها سارت فيه العديد من الدول العربية والإسلامية والعالمية.

وأوضح أن مصر تقدم المساعدات الإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني بشكل مستمر ومتنوع، سواء عبر الحكومة أو المجتمع الأهلي أو الشعب المصري الكريم، مؤكدًا أن هذه المساعدات تمثل أغلبية ساحقة من المساعدات الدولية التي تصل إلى الأراضي الفلسطينية.

وأشاد بالتضامن والتكاتف الذي يظهره الشعب المصري مع إخوانه الفلسطينيين في كل المحن والمصائب، مؤكدًا أن هذا الشعب يقتطع من حياته وقوته من أجل الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، وأن هذه مسئولية وطنية وإنسانية يفعلها عن طيب خاطر.

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