22 نوفمبر.. موعد صرف رواتب العاملين بوزارة البترول 2023

تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية، يوم الثلاثاء٢٢ نوفمبر في صرف رواتب شهر نوفمبر ٢٠٢٣ وفقًا لجدول الصرف في شركات البترول، والذي يختلف حسب هيكل رأس المال، سواء كان القطاع عامًا أو مشتركًا أو استثماريًا.

موعد صرف رواتب العاملين بوزارة البترول 2023

ومن المقرر صرف الرواتب يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ نوفمبر للقطاع العام والاستثماري، ٢٤ نوفمبر للقطاع المشترك، حسب هيكل الملكية، فمنها شركات القطاع العام مثل شركة التعاون للبترول، وشركة مصر للبترول، وشركة الإسكندرية للبترول، وشركة العامرية للبترول.

فيما أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات، ومن المقرر أن تكون بالزيادة الجديدة المقررة من شهر أكتوبر الماضي، وقررت تحديد الخميس الموافق 23 نوفمبر، لصرف مرتبات شهر نوفمبر، وحرصت الوزارة على صرف جميع المستحقات المتأخرة على العاملين بجانب المرتبات والتي تكون أيام 8و9و 12من شهر نوفمبر.

صرف رواتب العاملين بوزارة البترول 2023

وحددت موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 بالإضافة للزيادة حيث تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر ديسمبر ابتدأ من يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023، وقررت الوزارة صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و10 و11 ديسمبر 2023.

وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية سوف يتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصرف الآلي، كما تناشد وزارة المالية العاملين في جميع الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، علمًا بأن المرتبات سوف تكون متاحة في أي وقت وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

يبدأ صرف المرتبات يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023، وسيستمر لمدة خمسة أيام، لتصرف المتأخرات في الأيام 8، 9، و10 من نفس الشهر. فيما يلي جدول بتواريخ صرف المرتبات:

اليوم الأول: الخميس 23 نوفمبر 2023.

اليوم الثاني: الجمعة 24 نوفمبر 2023.

اليوم الثالث: السبت 25 نوفمبر 2023.

اليوم الرابع: الأحد 26 نوفمبر 2023.

اليوم الخامس: الإثنين 27 نوفمبر 2023.