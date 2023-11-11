الفنان التشكيلي جلال الحسيني يفتتح معرضه الجديد "مختارات".. غدًا

يفتتح الفنان التشكيلي جلال الحسيني، معرضه الفني الجديد، بـ جاليري سماح، ويحمل المعرض عنوان "مختارات"، وذلك غدًا الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023، في تمام الساعة 7 مساءً.

معرض مختارت

ويستمر المعرض حتى 23 نوفمبر 2023، حيث تأتي مواعيد زيارة المعرض من الساعة ١٠ صباحًا حتى ٩ مساءًا، ما عدا الجمعة.

وركز الفنان جلال الحسينى، على تصوير المناظر الطبيعية عبر رحلاته الفنية، وهو ما نجده في أعماله التي عبر فيها عن الحياة المصرية، كما رسم عن انطباعه ومخزونه الداخلى حول الكثير من الأماكن والبلاد المصرية التي زارها، وتأثر بها.

عن الفنان جلال الحسيني

هو فنان معماري من مواليد القاهرة عام 1935، درس في كلية الفنون الجميلة قسم العمارة، وتخرج منها عام 1960.

وجاء اهتمامه بالرسم منذ الطفولة، واستمرت ممارسته للفن التشكيلي بجانب عمله في مجال الهندسة المعمارية حتى الآن.

وتعد انطلاقته الفنية منذ عام 1967، حينما قدم لوحات الدرامية بالألوان الزيتية، حينما بدأ معرضه الأول بأتيليه القاهرة.

وأقام عدة معارض تعكس انطباعاته التي سجلها من رحلاته المختلفة داخل مصر، مثل "النوبة، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، سيوة، سيناء".

وتأتي لوحات الفنان جلال الحسيني، مفعمة بالألوان البراقة التي تمنح المتلقي اإحساسًا بالبهجة والسرور، ورسمه للمناظر الطبيعية والنخيل، حيث جمع مفردات المجتمع المصري فى رحلاته، ورسم مشاهداته للبشر وللحياة المصرية، ومنها لوحاته التي أبرز فيها المراكب الشراعية التى تجوب نهر النيل شمالًا وجنوبا وغيرها من اللوحات، متأثرًا بالمدرسة الانطباعية والتأثيرية.

ورسم الفنان بالألوان المائيه والزيت والباستيل وجاءت الطبيعة في لوحاته غنية بالزهور والأشجار‏،‏ والنخل وحتى الصحراء فهو يبحث في الصور المختلفة للكون من حولنا، ويقدم الفنان جلال الحسيني في معرضه الحالي، مجموعة من لوحاته المتنوعة والمختارة من أعماله.