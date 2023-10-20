"الوجوه ومادة الحياة".. معرض فني جديد للفنان مصطفى عيسى الأحد

يستضيف "سماح آرت جاليرى"، معرضا فنيا بعنوان "الوجوه ومادة الحياة"، للفنان مصطفى عيسى، حيث يأتي افتتاح المعرض يوم الأحد 22 أكتوبر، بمقر الجاليري في الزمالك، في تمام الساعة 7 مساءً، ويستمر المعرض حتى 2 نوفمبر 2023، يوميًا من 10 صباحا الى 9 مساءً، ماعدا الجمعة.

وقال الفنان التشكيلي والناقد مهاب عبد الغفار، عن المعرض، إنه إذا افترضنا أن المعرفة المباشرة للتجربة التي نعيشها هو الذي يستوجد جملة الشغف لكل واحد منا طبقًا لموقعه من تجربته مع الأشياء والوجود.. إذًا فكل معرفة تتجلى طبقًا لمدى قربنا من الأشياء..

وتابع الناقد الفني، وهو ما يتجلى في مجموعة الوجوه Portraites التي يفصح عنها مصطفى عيسى في معرضه، حيث تطالعنا الطاقات اللونية بحكاياتها، إنها أشبه برموز لونية اكتسبت دفقاتها معناها من التجربة المباشرة للفنان في استقصاء الخبرات التي كونها مع التلوين.

وأضاف، أن مصطفى عيسى يوظف ويعجن خبرته بالتراكمات اللونية التي يتحول فيها الوجه إلى طريق.. إلى رحلة يأخذنا فيها الفنان لنتعرف على الحضور الإنساني في كل وجه، إنه داخل كل تلك الوجوه كان يفصح عما يعلمه من الأرض ومن النهر ومن الأشجارالتي كانت تنمو على حافة المصرف المائي في بلدته، ينبت الوجه مرة كشجرة ومرة كزهرة ومرة أخرى كإنسان يحمل كل تلك الطبقات في تفاصيل حضوره على المسطح.

وأشار الفنان مهاب عبد الغفار، إلى أن الفنان مصطفى عيسى، يدمج مادة الحياة باللون، أو بالأحرى بالخبرة المباشرة مع اللون، ونعني بالخبرة المباشرة هنا إعادة إيقاظ التجربة التي يحتك بها الفنان مع العالم حتى تتحول الرموز البصرية من كونها مادة على المسطح إلى حياة أخرى في خبرة العين والروح.

عن الفنان مصطفى عيسى

هو فنان "مصور"، حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفن، جامعة الأسكندرية، وأنجز من المعارض الشخصية سبعة عشر معرضًا، وقرابة المائتين معرض جماعي.

كما شارك الفنان في تأسيس مركز الفنون البصرية في الدوحة حيث عمل أستاذًا لمادة التصوير، وله مقتنيات شخصية في غير بلد عربي وأجنبي، فضلًا عن مقتنيات متحفية داخل مصر والدوحة.

كما يكتب الفنان مصطفى عيسى، في النقد الفني، وأُصدر له خمسة كتب في هذا المجال، منها "فتنة المتواري"، و"نوار وإرادة وطن"، وعن تجربة الفنان مصطفى عبد المعطي كتاب" واقع مُتخيّل"، فضلًا عن عشرات الدراسات والأبحاث التي شارك بها في مؤتمرات مصرية ودولية عربية.