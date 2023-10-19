يتقن ثمان لغات وتدرس كتبه فى أعرق الجامعات.. إبراهيم الكونى شخصية معرض الشارقة

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب اختيار الكاتب والروائي الليبي إبراهيم الكوني شخصية العام الثقافية لفعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في تطوير وإثراء المشهد الثقافي والأدبي العربي والعالمي، وجهوده الجليلة في تصدير صوت الأديب العربي إلى العالم.

وإبراهيم الكوني هو الذي ترجمت أعماله لأكثر من 40 لغة حول العالم وتدرس كتبه في مناهج مختلفة لجامعات عدة.

أما عن إبراهيم الكوني فهو روائي ليبي طارقي ولد في غدامس بليبيا عام 1948، ويعد واحدا من أبرز الروائيين العرب على الساحة، وكان ضيفا على ترشيحات نوبل لجائزتها في الأدب.

حصل على الليسانس ثم الماجستير في العلوم الأدبية والنقدية عام 1977 من معهد غوركي للآداب بموسكو، وعمل في وظائف صحفية ودبلوماسية عديدة حول العالم، كان آخرها مستشارًا دبلوماسيًا في السفارة الليبية في سويسرا.

يتقن الكوني ثماني لغات، هي: العربية، والطارقية، والروسية، والإنجليزية، والبولندية، والألمانية، والإسبانية، واللاتينية.

ألف إبراهيم الكوني 81 كتابًا في مختلف المجالات، وتُرجمَتْ أعماله إلى أكثر من 40 لغة حية، واختارته مجلة لير الفرنسية كأحد أبرز خمسين روائيًا عالميًا معاصرًا، وأشادت به الأوساط الثقافية والنقدية والأكاديمية والرسمية في أوروبا وأمريكا واليابان، ما نتج عنه أن أصبحت أعماله تدرس في المناهج في جامعات عديدة مثل السوربون، وجامعة طوكيو، وجامعة جورج تاون، وتعتمد كمادة مرجعية للدراسات البحثية لنيل الدرجات العلمية.

حصل إبراهيم الكوني على جوائز عديدة على المستوى الإقليمي والدولي، من بينها جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2008.