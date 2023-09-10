شحن إصدارات "الناشرين المصريين" المشاركين في معرض الشارقة للكتاب

كشف اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، تفاصيل مشاركة الاتحاد في معرض الشارقة الدولي للكتاب، المقرر انطلاقه خلال الفترة من 1 وحتى 12 نوفمبر المقبل، بمركز إكسبو الشارقة.

وقال الاتحاد، في بيان الأحد: "فى ضوء الإعداد والتجهيز للمعرض؛ تم تكليف إحدى الشركات، بشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين فى المعرض بسعر شحن 118 جنيهًا مصريًا عن كل طرد صادر شامل كافة المصاريف حتى توصيل الكتب للجناح، و30 درهما إماراتيًا عن كل طرد مرتجع شامل كافة المصاريف حتى توصيل الكتب لمخازن شركة الشحن.

وتابع الاتحاد "مع العلم بأنه سيتم تحصيل جنيه واحد إضافى (لتنمية موارد الاتحاد) عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناشر، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 29/5/2016 وفقا لتعليمات الشحن المرفقة.

أضاف: "مع مراعاة أن تكون كشوف التعبئة والفواتير مطابقة للطرود, ولا تحتوى على أى كتب ممنوعة أومخالفة لشروط المعرض أو أى كتب أثرية أومخطوطات أو كتب تراث قديم، ومن يخالف ذلك من الناشرين يتحمل الغرامات المفروضة على الشحنة بالكامل, وكافة التعويضات اللازمة عن تعطل الشحنة بالكامل.

نبذة عن معرض الشارقة الدولي للكتاب

ويعد معرض الشارقة الدولي للكتاب من المعارض السنوية الدولية للكتاب، تنظمه وتشرف عليه هيئة الشارقة للكتاب على مدار 11 يوما في مدينة الشارقة عاصمة إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويصنف معرض الشارقة الدولي للكتاب من أهم ثلاثة معارض على مستوى العالم.

ومنذ انطلاقة أصبح كملتقى سنوي لشعوب المنطقة والعالم؛ وكمنصة لبناء العلاقات والتبادل المعرفي والثقافي على مدى 11 يوما يهتم بِالكِتاب وصِناعته ونشرة إلى أن أصبح خلال مسيرته؛ المعرض الأكثر شُهرة في العالم العربي وأحد أكبر معارض الكتاب في العالم.