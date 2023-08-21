الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تفاصيل مشاركة "الناشرين المصريين" بمعرض الأردن للكتاب

الناشرين المصريين
الناشرين المصريين

كشف اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، عن مشاركته في معرض الأردن الدولى للكتاب، المقرر انعقاده خلال الفترة من 21 حتى 30 سبتمبر المقبل، بالمركز الأردني للمعارض الدولية.

وأوضح الاتحاد أنه في ضوء الإعداد والتجهيز لمعرض الأردن الدولى للكتاب، تم تكليف إحدى مؤسسات الاستيراد والتصدير، بشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين فى المعرض بسعر شحن 295 جنيها مصريا عن كل طرد صادر شامل كافة المصاريف حتى توصيل الكتب للجناح، و4.25 دينار أردنى عن كل طرد مرتجع شامل كافة المصاريف حتى توصيل الكتب لمخازن شركة الشحن.

مع العلم بأنه سيتم تحصيل جنيه واحد إضافى (لتنمية موارد الاتحاد) عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناشر، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 29/5/2016 وفقاً لتعليمات الشحن المرفقة، مع مراعاة أن تكون كشوف التعبئة والفواتير مطابقة للطرود، ولا تحتوى على أى كتب ممنوعة أومخالفة لشروط المعرض أو أى كتب أثرية أومخطوطات أو كتب تراث قديم، ومن يخالف ذلك من الناشرين يتحمل كافة الغرامات المفروضة على الشحنة بالكامل، وكافة التعويضات اللازمة عن تعطل الشحنة بالكامل.

وفى ضوء تنظيم مشاركة الناشرين المصريين فى المعارض الدولية للكتاب، وحرصاً من الاتحاد على تذليل مشاركة الناشرين المصريين فى معرض الأردن الدولى للكتاب، أعلن الاتحاد عن موافاته ببيان مندوبى دار النشر المسافرين للمشاركة فى معرض الأردن الدولى للكتاب حتى يتسنى استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل سفر الناشرين المشاركين فى المعرض وذلك على الرابط التالى: https://forms.gle/Ljc5SNELn9pbdmHK6
 

ويحظى معرض الأردن الدولي للكتاب باهتمام بالغ من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية، وتحل قطر ضيف شرف المعرض لهذه الدورة، وشكّلت دورات المعرض السابقة نقلة نوعية شكلاً ومضموناً، ويستقطب خلال فعاليته نخبة المفكرين والمثقفين والمبدعين العرب الذين عهدوا إلى عمان دائماً أن تكون واحة الثقافة في هذه المنطقة من العالم وتعبيراً متجسداً عن قيم الانفتاح والتسامح.

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