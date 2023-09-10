طاقة نور| الطريق إلى «مُنشد الشارقة».. صوت «محمود» يتحدى آلام الجسد: أحلامي لا تنتهي (فيديو)

بصوت جميل؛ يشدو محمود بالأناشيد.. ليُعلن عن موهبة جديدة في دولة الإنشاد.. أحلام الشاب الذي وُلد في محافظة بني سويف بصعيد مصر؛ كانت أقوى من مشاكل الجسد التي يعيشها منذ طفولته، ليسير في طريقه نحو «مُنشد الشارقة».

حكاية الإعاقة التي أصابت محمود الصايغ، الطالب بكلية التجارة جامعة الأزهر، يقول إنها بدأت منذ ولادته.. «هي ليست وراثية أو حادث.. أنا مولود هكذا.. لدي مشكلة في العمود الفقري والقدمين وبعض المشاكل في الجهاز التنفسي».

آمن «محمود» بنفسه وقدراته وموهبته منذ الصِغر، ولم يُوقفه مُصاب جسده، فبدأ ينتبه لصوته الجميل منذ أن كان طالبًا في الإعدادية، حيث أحب الإنشاد الديني وتلاوة القرآن، فكانت أولى حفلاته وهو في المرحلة الإعدادية.. «فكرت أن أُطور من نفسي أكثر وأكثر، لكن توقفت في المرحلة الثانوية بسبب الدراسة، وعُدت إليه حينما التحقت بجامعة الأزهر، والتحقت بالنشاط الفني، ثم مهرجان إبداع الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، وإبداع قادرون باختلاف.. وكرمّني رئيس جامعة الأزهر لتفوقي في الإنشاد والدراسة»ـ يروي محمود.

مقابلة محمد صلاح

محمود التقى بلاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجلزي محمد صلاح ودار بينهم حوار طويل



«أخذت أطور من نفسي، وحصلت على دورات مقامات صوتية، وأحاول أنمي موهبتي سواء على المستوى الشخصي، أو من خلال الجامعة أو أصدقائي».. يقول ابن بني سويف مضيفًا أن أسعد لحظاته كانت حينما التقى قائد المنتخب المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ودار بينهما حديث طويل.

محمود حكاية ملهمة في قصص متحدي الإعاقة

رحلة البحث عن منشد الشارقة

أشياء كثيرة في داخله يتمنى أن يُحققها في قادم الأيام.. «أحلامي كثيرة لا تنتهي.. لكن أهمهم أن أمثل مصر في منشد الشارقة بدولة الإمارات الشقيقة».