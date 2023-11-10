"أم الدنيا".. تفاصيل افتتاح معرض فني للفنانين طاهر عبد العظيم وجلال جمعة

ينظم جاليري "بيكاسو إيست" بالقاهرة الجديدة، معرضا فنيا جديد للفنان طاهرعبد العظيم، تحت عنوان "أم الدنيا"، وذلك يوم غد السبت الموافق 11 نوفمبر 2023، في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويقدم الفنان طاهر عبد العظيم، أحدث أعماله الفنية في المعرض، كما يقدم مساحة مختلفة وإيقاعا جديدًا يضاف إلى عالمه هذا العالم الإنسانى الذى يخاطب الوجدان فى التعبير البصرى.

كما يشاركه الفنان جلال جمعة ويقدم كل ما لديه من إبداع فى فن النحت بالسلك والخشب والزلط وأيضا مجموعة من أجمال لوحاته التى رسمها بألوان الماء، وهى تعرض لأول مرة ليرى الجميع صورة متكاملة لعالم الفنان.

معرض "أم الدنيا"

ينتقل الفنان طاهر عبد العظيم من بداياته الأولى فى فضاءات التصوير من حالة تعبيرية إلى أخرى، بتنوع اللمسة والمعالجة واختلاف المشهد، مع فرط الانتماء للبيئة المصرية.

ويبرز في أحدث أعماله، التصوير الصوفى الذى يعد بمثابة ابتهالات مصورة فى السيرة النبوية والمولوية والتنورة، ليمثل سحر الصورة بما تحمل من روحية.

وفي معرضه الجديد "أم الدنيا" يقدم فيه الفنان أكثر من 40 لوحة انتقل خلالها باتجاهه التعبيرى من العناصر التشخيصية الجهيرة إلى همس التشخيص، وجاءت اللوحات تعبر عن البيئة المصرية من خفقات الأشرعة على النيل إلى تلك السطوح المعمارية المختزلة لزوايا من القاهرة الفاطمية ودنيا الابتهال للتنورة والمولوية.

الفنان طاهر عبد العظيم

هو أستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، له الكثير من الأعمال الفنية التي تعبر عن البيئة المصرية، كما أن له أعمال بقاعات كبار الزوار وجداريات بمطار القاهرة الجديد.

ونال الدكتور طاهر عبد العظيم، عدة جوائز مرموقة منها جائزة تصميم شعار لجنة الانتخابات الرئاسية الأولى فى مصر عام 2005، وجائزة تصميم الرموز الانتخابية للعشرة المرشحين فى عام 2005، وجائزة تصميم البطاقة الانتخابية لرئاسة الجمهورية عام 2005.

وقدم الفنان التشكيلى طاهر عبد العظيم، مشروعه "رؤية تشكيلية للسيرة النبوية"، عن رؤية بانورامية لسيرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، فى عمل جدارى متسلسل فى أحداثه ومتصل كعمل تشكيلى واحد، حول تاريخ الفن الإسلامي.

ويعتمد أسلوب عبدالعظيم على المعايشة الحية للعمل الفنى، ومن ثم نجده يرسم فى الشارع مصاحبًا بأجواء فنية مختلفة، كما يقدم العديد من الورش الفنية التفاعلية لتعليم الطلاب وشباب الفنانين.

كما صمم ونفذ طاهر عبد العظيم نموذج مجسم بالحجم الطبيعى لمحاكاة السجون فى الماضى بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، خاص بمصلحة السجون عام 2008، بالإضافة إلى الكثير من الأعمال الفنية.

الفنان جلال جمعة

فى بداياته الفنية كان يحتفى بالتفاصيل، ويهتم بالتشريح فكان يصل بالعمل إلى حد التشابه وكأنه نسخة من الطبيعة، ثم تطور العمل الفنى فأصبح خطوط موحيه ذكية، تقدم لك العمل دون زخارف أو حواشى.