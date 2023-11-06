تناولت حياتهم المأساوية.. أبرز 5 معارض فن تشكيلي عن أحداث فلسطين

تعد فلسطين أرضًا عريقة تزخر بالجمال والتاريخ، وقد شهدت العديد من الأحداث والأزمات على مر العصور، وقد عبر العديد من الفنانين التشكيليين عن حبهم لهذه الأرض ومعانات شعبها من خلال لوحاتهم الفنية.

وفي هذا السياق، تم إقامة العديد من المعارض الفنية التي تناولت موضوع فلسطين، حيث قدم الفنانون أعمالًا متنوعة تجسد معاناة الشعب الفلسطيني، وتطلعاته في الحرية والاستقلال.

ويعد الفن التشكيلي وسيلة فعالة للتعبير عن المشاعر والأفكار، وقد لعب دورًا مهمًا في دعم القضية الفلسطينية، ومن خلال أعمالهم الفنية، عبر الفنانون التشكيليون عن حبهم لفلسطين، وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وخلال السنوات الماضية نظمت الكثير من المعارض الفنية التشكيلية لدعم القضية الفلسطينية، ويرصد "الدستور" خلال السطور التالية أبرز 5 معارض عن معاناة الشعب الفلسطيني.

معرض أمل العودة

في عام 2016، افتتح بمصر، معرض لوحات الفنون التشكيلية بعنوان: "أمل العودة" تضامنًا مع الشعب العربي الفلسطينى، ضمن عدد من الفعاليات، انطلقت فى 10 دول عربية وأفريقية، فى أتيليه القاهرة بوسط البلد، ضم لوحات فنية لــ45 فنانًا مصريًا وفلسطينيًا وسعوديًا، وكان المعرض محاولة فنية لتوثيق فلسطين التى تعيش فى الأذهان بالرغم من الواقع القاسى، كما كان يهدف المعرض لدعم القضية الفلسطينية العادلة.

معرض فلسطين عربية أبدية

وفي يونيه عام 2021، أقيم معرض فني جماعي في مصر قدم رسامو كاريكاتير مصريون وعرب عشرات الأعمال للتعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية ونضال الفلسطينيين في صراعهم الممتد منذ عقود مع إسرائيل، وافتتح المعرض آنذاك بمكتبة القاهرة الكبرى في مصر، وكان بمشاركة حوالي 25 فنانا وفنانة كاريكاتير من دول عربية، منها مصر وفلسطين واليمن والأردن، واستمر المعرض لمدة أسبوع، وكان يسلط الضوء على القضية الفلسطينية من خلال فن الكاريكاتير.



معرض دوقوا الجدران

وفي عام 2021، افتتح معرض " دوقوا الجدران"، بمشاركة 60 فنانًا مصريًا من أجل دعم القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب أطفال فلسطين، ضم المعرض 85 عملًا لفنانين من أجيال مختلفة.

معرض فلسطين فى الوجدان

وفي يوم 5 نوفمبر 2023: افتتحت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القبانى، معرضًا بعنوان "فلسطين فى الوجدان"، لدعم القضية الفلسطينية، بالقاعة المستديرة بمقر نقابة التشكيليين بدار الأوبرا، تجسد اللوحات الأعمال الوحشية التى تقوم بها قوات العدوان الإسرائيلى على المدنيين الفلسطينيين وقصف المستشفيات، ومعاناة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، ويشهد أعمال ما يقرب من 70 فنانًا تتنوع بين الرسم والتصوير والنحت.

معرض الصور والكاريكاتير

وفي يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر عام 2023، لم تقف نقابة الصحفيين مكتوفة الأيادي، بل قامت من جهتها، بتنظيم معرض للصور والكاريكاتير عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى المقاوم، وجرائم الصهاينة المحتلين، للتضامن مع الشعب الفلسطينى الذى يدافع عن أرضه المحتلة، كما عرضت نقابة الصحفيين فيلم قصير من إعداد التليفزيون الفلسطينى يلخص الأحداث الجارية.

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