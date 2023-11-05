من الكواليس كاظم الساهر يدعم فلسطين بأغنية جديدة تحمل اسم "HoldYourFire"

يستعد الفنان كاظم الساهر، لإطلاق أغنية جديدة تحمل اسم HoldYourFire، باللغو الإنجليزية والتي يرصد من خلالها معاناة الشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات الصهيونية ضده.

ونشر كاظم الساهر، صور وفيديوهات من كواليس الاستعداد للاغنية، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنية HoldYourFire بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة.. ولقد اخترنا أن تكون باللغة الإنجليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء".

وأضاف: "سيتم التبرع بالجزء الأكبر من عائدات البث لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة من خلال الوكالات التالية: لأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) برنامج الأغذية العالمي".

اعتذار كاظم الساهر عن حفلاته الفنية

وكان الفنان كاظم الساهر، قد أعتذر عن كل حفلاته الفنية خلال الأيام الماضية في قطر وعمان، ووعد برد أموال كل التذاكر التي حجزت، بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة.