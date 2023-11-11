لمحبي الفنون التشكيلية.. 5 معارض فنية جديدة هذا الأسبوع

تأتي المعارض الفنية كمساحة للتجول داخل عوالم جديد، من اللوحات والأعمال الفنية المبتكرة والكثير من المشاعر التي يريد الفنان، أن يبعثها للجمهور، بلمسات فنية وإبداعية، وهذا الأسبوع يذخر بمجموعة من المعارض الفنية التي لا يمكنك أن تفوتها إذا كنت من محبي الفن التشكيلي.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعارض الفنية التي يمكنك الاستمتاع بزيارتها هذا الأسبوع

معرض "أم الدنيا" للفنان طاهر عبد العظيم

ينظم جاليري "بيكاسو إيست" بالقاهرة الجديدة، معرضًا فنيًا للفنان طاهرعبدالعظيم، تحت عنوان "أم الدنيا"، وذلك بدءً من اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023، ويستمر حتى 1 ديسمبر 2023.

ويعرض الفنان طاهر عبد العظيم أكثر من 40 لوحة من أحدث أعماله الفنية في المعرض، كما يقدم مساحة مختلفة وإيقاعا جديدًا يضاف إلى عالمه هذا العالم الإنسانى الذى يخاطب الوجدان فى التعبير البصرى، ويشاركه الفنان جلال جمعة ويقدم كل ما لديه من إبداع فى فن النحت بالسلك والخشب والزلط وأيضا مجموعة من أجمال لوحاته التى رسمها بألوان الماء، وهى تعرض لأول مرة ليرى الجميع صورة متكاملة لعالم الفنان.

معرض خارج النفق للفنان خالد زكي

يقام حاليًا معرض للفنان خالد ذكي، ويقدم فيه مجموعة من أحدث أعماله الفنية، في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، بقاعة أحمد صبري، ويستمر المعرض حتى 18 نوفمبر 2023.

وقال عن المعرض الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إنه يطل علينا الفنان خالد زكي، هذه المرة مصورا خالصا بعيدا عن تجربته النحتية التي عرفناه من خلالها، ليس سهلاً على المبدع أن يخوض مجالا جديدا بعدما أثبت ذاته في تخصص ما، ولكن المتابع للفنان خالد زكي يدرك ما وراء هذه الإطلالة لما حصله من تشجيع واستحسان كبيرين من الأصدقاء الذين شاهدوا بدايات التجربة التصويرية لديه.

معرض ورد البنات للفنانة سيدة خليل

تقدم الفنانة سيدة خليل، حاليًا، أحدث أعمالها الفنية في معرضها الفني بقاعة راغب عياد، بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، ويستمر المعرض حتى 18 نوفمبر 2023.

وعن المعرض أوضح وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن الفنانة سيدة خليل تلهو بالكتلة وكأنها طفلة صغيرة تمرح وتستمتع، فإن لأعمالها النحتية بصمة خاصة ومدهشة في التناغم بين الفن والمتعة والجمال، أعمالها ليست صماء كلاسيكية إنما بالفعل وكأنها لعب جميلة خلقتها من بقايا ألعابها القديمة المرتبطة بوجدانها الأنثوي الرومانسي الشاعري.

معرض "باهظ الثمن" للفنانة صفاء عطية

وفي قاعة الحسين فوزي، بـ الجزيرة للفنون، يقام حاليًا معرض فني للفنانة صفاء عطية، ويستمر فعالياته حتى 18 نوفمبر 2023، وأشار وليد قانوش عن المعرض أن الفنانة صفاء تُعد أحد الخزافين الشباب الذين لا يترددون في تجربة أشياء جديدة مع الحفاظ على القيمة الجوهرية للخزف، ويعتبر ذلك فرصة لاكتساب أفكار جديدة وحلول تعبيرية قائمة على تحوير الأشكال بعيداً عن المحاكاه المباشرة، مشيرًا إلى أن الخزف لم يعد تلك الحرفة ذات الغرض الوظيفي وإنما بات فناً كغرض جمالي له قيمه التشكيلية والتعبيرية.

معرض "نبت" للفنان باهر أبو بكر

وفي قاعة الباب سليم، بساحة دار الأوبرا المصرية، افتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنان باهر أبو بكر بعنوان "نبت"، ويستمر المعر حتى يوم 16 نوفمبر الجاري، وأوضح وليد قانوش، أن الفنان باهر أبو بكر، يعتمد في أعماله النحتية القيم الجمالية المفاهيمية الجديدة متحررا من القيم الكلاسيكية للتشكيل النحتي، وهذه المدرسة تلجأ إلى روح الأشياء وإمكاناتها التعبيرية وليس الشكل التقليدي الصريح، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة الفنية ترتكن إلى اكتشاف الطاقة الكامنة في الشكل التعبيري الإيحائي وليس المباشر، لذا فالشكل النحتي عنده يميل إلى العضوي المبهم المتشابه مع الشكل الطبيعي، مما يثير العقل ويدفعه للمقارنة والتفكير.