السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس اليوم السبت 11-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

حالة الطقس اليوم السبت 11-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة من أكثر الكلمات البحثية تصدرت لمحركات البحث حاليا لتغيير الحالة المناخية من شهور فصل الصيف إلى شهور فصل الخريف وتراجع درجات الحرارة بالتدريج في كافة محافظات الجمهورية وفقا لطبيعة تضاريس كل منطقة.

 

حالة الطقس اليوم السبت 11-11-2023 

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت 11-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة أن يسود طقسا مائلا للحرارة خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على محافظة جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد لطيف في الساعات الأولى من الليل مائلا للبرودة في آخره.


وأوضح خبراء الأرصاد تكوين شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق ونشاط رياح المصاحبة للسحب الرعدية مثيرة للأتربة على بعض مناطق جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مع وجود فرص أمطار خفيفة.

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أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 10-11-2023

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سعر الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الجمعة 10-11-2023

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات 11 نوفمبر 2024

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحيرة العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

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سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 2-11-2022 وأسعار العملات الأجنبية 

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مصر والسعودية.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

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