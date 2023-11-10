الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| تحويل رئيس "بيراميدز" للجنة الانضباط وتفاصيل جديدة عن الهدنة الإنسانية بغزة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول العديد من الأخبار السياسية والفنية والرياضية والاقتصادية وغيرها،  وتستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

اتحاد الكرة يقرر تحويل رئيس بيراميدز للجنة الانضباط

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن تحويل ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز للجنة الانضباط بعد اتهاماته ضد التحكيم عقب مباراة الزمالك.

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سعر الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الجمعة 10-11-2023

استقر سعر الفراخ في بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ بداية مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار بعض السلع الأساسية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي: سعر الفراخ.. بورصة الدواجن اليوم في مصر الجمعة 10-11-2023.

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مسئول إسرائيلى يكشف تفاصيل جديدة عن الهدنة الإنسانية فى غزة

أوضح مسؤول إسرائيلي بارز، تفاصيل "الهدن" المرتقبة في قطاع غزة، مشيرا إلى موعد البدء بتنفيذها، وحسب شبكة "سي إن إن"، وصف مسؤول إسرائيلي كبير فترات الهدنة لمدة أربع ساعات بأنها "توقفات تكتيكية" ستدخل حيز التنفيذ في مناطق محددة.

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حنان مطاوع تكشف تفاصيل أزمتها الصحية: دخلت فى نفق مظلم

كشفت الفنانة حنان مطاوع تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها، قائلة: "الحمد لله، أجريت عملية الغدة الدرقية منذ أربع شهور ونصف، لكن قبل العملية تم تشخيصي تشخيص خطير جدًا".

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دراسة أممية: ارتفاع معدل الفقر فى فلسطين بأكثر من الثلث حال استمرار الحرب لشهر ثانٍ

أظهرت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) أن معدل الفقر لدولة فلسطين فى حال استمرّت حرب غزة لشهر ثان، سيرتفع بنسبة 34%، وسيكون نصف مليون شخص إضافى تحت وطأة الفقر، موضحة أن إجمالى الناتج المحلى سيهوى بمعدل 8.4% - ما يمثل خسارة قدرها 1.7 مليار دولار أمريكي، وذلك وفق التقديرات الأولية.

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