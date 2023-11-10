حنان مطاوع عن الذكاء الاصطناعى: انتهاك لحق أى شخص وسرقة لـ"المتوفى" و"العايش"

قالت الفنانة حنان مطاوع، إن التكنولوجيا مثلما أفادت البشرية ضرتها ومثلما قربت البعيد أبعدت القريب، مؤكدة أنه لم يعد هناك حقيقة لأنها تؤدي لاختلاط الحقائق عند الناس.

واضافت “مطاوع”، خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية on، أن الذكاء الاصطناعي هو انتهاك لحق أي شخص، متسائلة بأي حق يغني إنسان ميت، وبأي حق يرتدي الإنسان ملابس غير ملابسه، ويتحدث بكلام ليس بكلامه لأن من من أعظم نعم الله علينا هي الحرية الشخصية وأن تتحدث مثلما تشاء لمن تشاء.

وأكدت أن خوفها من الذكاء الاصطناعي كان من قبل مسلسل "صوت وصورة"، وذلك عندما استيقظت من النوم ووجدت أغنية لأم كلثوم، موضحة أنها حتى لو كانت أغنية جميلة فهذا ليس من حقهم أو من حق الورثة، مشيرة إلى أنها ترى أن هذا سرقة للمتوفي والعائش فهذه اللحظة ليست من حق أحد والصوت ملك لأم كلثوم وهي في دار الحق وهي غير موجودة، وهذا بشكل عام وليس قاصرًا على أم كلثوم.

سرقة حساباتها على “إنستجرام وفيس بوك”

كما كشفت أن حسابها على موقعي "إنستجرام، وفيس بوك"، تعرضا لهكر من قبل شاب من إحدى الدول العربية، وقال لها إنه فعل ذلك لأنها لا ترد عليه ولكنها استطاعت استعادتهما فأرسل لها رساله على هاتفها الشخصي أكد فيها أن هكر حساباتها لأن الباسورد سهل جدًا.