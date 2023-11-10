الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دراسة أممية: ارتفاع معدل الفقر فى فلسطين بأكثر من الثلث حال استمرار الحرب لشهر ثان

غزة
غزة

أظهرت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) أن معدل الفقر لدولة فلسطين فى حال استمرّت حرب غزة لشهر ثان، سيرتفع بنسبة 34%، وسيكون نصف مليون شخص إضافى تحت وطأة الفقر، موضحة أن إجمالى الناتج المحلى سيهوى بمعدل 8.4% - ما يمثل خسارة قدرها 1.7 مليار دولار أمريكي، وذلك وفق التقديرات الأولية.

جاء ذلك فى دراسة تقييمية صدرت اليوم فى بيروت تحت عنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، حيث يقدر المعدون أن الفقر قد ارتفع بمعدل 20% مع مرور شهر على الحرب، وأنّ إجمالى الناتج المحلى انخفض بمعدل 4.2%. وأشارت الدراسة أيضا إلى تقديرات منظمة العمل الدولية بفقدان 390 ألف وظيفة إلى الآن.


وأكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أخيم شتاينر أن الخسائر المتواصلة فى الأرواح بشكل غير مسبوق والمعاناة الإنسانية والدمار فى قطاع غزة، كلها أمور غير مقبولة.


وكرر مناشدات الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى وقف فورى إنسانى لإطلاق النار، ولتحرير جميع الرهائن، ولإتاحة وصول المساعدات الإنسانية على النطاق المطلوب لإنقاذ أرواح المدنيين.


وأضاف أن هذه الدراسة تنذر بأن آثار هذه الحرب ستكون طويلة الأمد ولن تقتصر على غزّة وحدها، مشيرا إلى أن هناك أيضا أزمة إنمائية كما أن الحرب فاقمت معدلات الفقر فى مجتمع كان يعانى مختلف صنوف الهشاشة بالفعل قبل اندلاع الصراع.


وبحسب توقعات الدراسة، سيرتفع معدل الفقر فى حال استمرت الحرب شهرا ثالثا بنحو 45%، ما سيزيد عدد الفقراء بأكثر من 660 ألفًا، بينما سيبلغ انخفاض إجمالى الناتج المحلى 12.2%، مسجلا خسائر إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار. وتحذّر الدراسة من التدنى الكبير فى دليل التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لقياس الرفاه، الذى يقدر أن التنمية ستتراجع فى دولة فلسطين بما يتراوح بين 11 و16 سنة، وفى غزة بين 16 و19 سنة، وفق حدّة النزاع.

 

الأكثر قراءة

سعر الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الجمعة 10-11-2023

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

عاجل.. مجندة مفقودة.. لماذا أغضبت المغنية الأمريكية تايلور سويفت إسرائيل؟ (فيديو)

عاجل.. للمرة الثانية خلال يوم.. قصف مدينة إيلات بصاروخ باليستى

الانقسامات تضرب أحزاب الحركة المدنية.. والقيادات يتبادلون الاتهامات

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس