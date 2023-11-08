"عواد" يتألق فى ركلات الترجيح ويقود الزمالك إلى نهائى كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي كأس مصر موسم 2022-2023 عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان الوقتان الأصلي والإضافي من عمر المباراة قد انتهيا بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

سجل ثلاثية الزمالك نبيل عماد دونجا وسامسون أكينيولا وناصر منسي في الدقائق 92 و101 و112.

وأحرز أهداف بيراميدز، فيستون ماييلي ومصطفى فتحي ومحمد حمدي في الدقائق 5 و92 و108.

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أحداث الشوط الأول

كان الزمالك قد بدأ المباراة بقوة، وشهدت الدقيقة الثالثة كرة عرضية من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من جهة اليمين قابلها محمود علاء برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن ولكنه كان متسللًا.

في الدقيقة الرابعة، كرة عرضية من محمد الشيبي، لاعب بيراميدز من جهة اليمين أبعدها محمود علاء عن مناطق الخطورة.

جاء الهدف عن طريق الكونغولي فيستون ماييلي في الدقيقة الخامسة بعد رمية تماس من جهة اليمين نفذها محمد الشيبي برمية إلى وليد الكرتي المتمركز على حدود منطقة جزاء الزمالك فمرر كرة من لمسة واحدة وصلت إلى ماييلي المتمركز على حدود منطقة الــ6 ياردات فقابلها برأسية سكنت يمين المرمى.

في الدقيقة العاشرة، تسديدة ضعيفة من شيكابالا من يمين منطقة الجزاء وصلت سهلة للحارس أحمد الشناوي.

في الدقيقة 16، نفذت الركلة الحرة بتسديدة من زيزو، ولكن كرته ارتطمت بأعلى العارضة ومرت إلى ركلة مرمى.

وأهدر بيراميدز فرصة هدف ثانٍ في الدقيقة 21 بعد كرة عرضية من فيستون ماييلي من يسار منطقة الجزاء قابلها مصطفى فتحي بتسديدة من على حدود منطقة الــ6 ياردات مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى الخالي.

وفي الدقيقة 23 أضاع مصطفى فتحي فرصة جديدة لبيراميدز بعد توغل داخل منطقة جزاء الزمالك، ثم سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

في الدقيقة 26 فرصة للزمالك بعد تسديدة أرضية من أحمد سيد زيزو من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

في الدقيقة 34 كرة عرضية أرضية من سيد نيمار من جهة اليمين قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 41، انفراد تام بالمرمى من فيستون ماييلي لاعب بيراميدز، ولكنه حاول تمرير كرة إلى عبدالله السعيد فتداخل معه محمد عواد بشكل رائع وأبعد الكرة عن مناطق الخطورة.

ماييلي واصل مسلسل إهدار الفرص بعد عرضية من محمد الشيبي في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع، لكنه قابل الكرة بالكتف لتمر بعيدة عن المرمى.

أحداث الشوط الثاني

في الدقيقة 49 فرصة أولى للزمالك في الشوط الثاني بعدما نفذت الركلة الحرة بعرضية من أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى حمزة المثلوثي يمين منطقة الجزاء فقابلها بخلفية مزدوجة مرت بعيدة عن المرمى.

تسديدة قوية من مصطفى فتحي من خارج منطقة الجزاء أبعدها حسام عبدالمجيد.

في الدقيقة 58 كرة عرضية من محمد الشيبي من جهة اليمين قابلها فيستون ماييلي برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ماييلي أهدر فرصة لصالح بيراميدز في الدقيقة 59 بعدما انفرد فيستون ماييلي لكن تداخل معه حمزة المثلوثي بشكل رائع واستخلص الكرة من أمامه.

حكم المباراة أحمد الغندور أشهر البطاقة الحمراء في وجه المدير الفني لبيراميدز جايمي باتشيكو بعد اعتراض قوي على حكم المباراة.

في الدقيقة 64 انفراد تام بالمرمى من يوسف أوباما لاعب الزمالك، ولكنه سدد كرة أبعدها الحارس أحمد الشناوي من أمامه.

في الدقيقة 65 تسديدة قوية من عبدالله السعيد لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمد عواد من يمين مرماه.

في الدقيقة 69 تسديدة قوية من محمد حمدي لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

كرة عرضية من نبيل عماد لاعب الزمالك إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها محمد الشيبي لركنية من جهة اليسار.

وحصل أحمد توفيق لاعب بيراميدز الذي حلّ بديلًا لـوليد الكرتي في الدقيقة 60، على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 78 بعد تدخل قوي على يوسف أوباما.

الزمالك نجح في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع برأسية نبيل عماد دونجا.

الوقت الإضافي

جاء الهدف الثاني لصالح بيراميدز في الدقيقة الثانية من بداية الوقت الإضافي الأول بعد رمية تماس من جهة اليمين نفذها محمد الشيبي برمية طولية أبعدها ناصر منسي فقابلها رمضان صبحي برأسية من على حدود منطقة الجزاء وصلت إلى مصطفى فتحي المتمركز يمين منطقة الجزاء، فسدد الأخير كرة بوجه القدم اليمنى سكنت المرمى.

وتمكن سامسون أكينيولا من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 101 بعد تمريرات متبادلة بينه وبين أوباما قبل أن يسدد البنيني الكرة في المرمى.

جاء الهدف الثالث لصالح بيراميدز في الدقيقة 107 عن طريق محمد حمدي بعد كرة عرضية من محمد الشيبي من جهة اليمين قابلها مصطفى فتحي برأسية وصلت إلى محمد حمدي فقابلها بتسديدة من يسار منطقة الــ6 ياردات سكنت أسفل يمين المرمى.

وتمكن الزمالك سريعًا من تسجيل الهدف الثالث والتعادل في الدقيقة 112 بعد ركلة ركنية للزمالك من جهة اليمين نفذها زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها ناصر منسي برأسية سكنت أسفل يمين المرمى.