اتحاد الكرة يقرر تحويل رئيس بيراميدز للجنة الانضباط

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن تحويل ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز للجنة الانضباط بعد اتهاماته ضد التحكيم عقب مباراة الزمالك.

وخسر بيراميدز أمام الزمالك بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3 في نصف نهائي كأس مصر.

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عامر حسين: واجبنا حماية حكام الكرة المصرية

وقال عامر حسين، في تصريحات تليفزيونية: "هناك انفعالات كثيرة في كرة القدم وهناك عقوبات أيضًا، واتحاد الكرة قرر تحويل ممدوح عيد إلى لجنة الانضباط بعد تصريحاته عن التحكيم".

وأضاف: "لا أحد يتدخل في عمل اللجنة، وهي في الأساس صاحبة الحق في إصدار العقوبات ضده".

وتابع: "من واجبنا حماية الحكام المصريين وجلب حقوقهم كاملة، خاصةً في ظل تواجد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الحالي".

وأضاف: " نعلم جيدًا أن هناك سلبيات في التصنيف الجديد لكن هناك إيجابيات أيضًا وهناك حكام شباب تم تصعيدهم سيصبحون هم مستقبل التحكيم المصري".

وأتم تصريحاته: "موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم 13 مارس 2024 وهو الموعد الأنسب للفريقين، والكلام حول الحضور الجماهيري لايزال باكرًا، لكن في النهاية نتمنى امتلاء المدرجات بجماهير الفريقين في ظل العلاقات الجيدة بين الناديين في الوقت الحالي وهو ما يشجع الجهات المعنية بزيادة أعداد الجماهير".

"عواد" يتألق فى ركلات الترجيح ويقود الزمالك إلى نهائى كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي كأس مصر موسم 2022-2023 عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان الوقتان الأصلي والإضافي من عمر المباراة قد انتهيا بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

سجل ثلاثية الزمالك نبيل عماد دونجا وسامسون أكينيولا وناصر منسي في الدقائق 92 و101 و112.

وأحرز أهداف بيراميدز، فيستون ماييلي ومصطفى فتحي ومحمد حمدي في الدقائق 5 و92 و108.