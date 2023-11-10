الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حنان مطاوع تكشف تفاصيل أزمتها الصحية: دخلت فى نفق مظلم

حنان مطاوع
حنان مطاوع

كشفت الفنانة حنان مطاوع تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها، قائلة: "الحمد لله، أجريت عملية الغدة الدرقية منذ أربع شهور ونصف، لكن قبل العملية تم تشخيصي تشخيص خطير جدًا".

وأضافت الفنانة حنان مطاوع، خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة ON: "دخلت في دوامة الوهم أنا وزوجي، عندما أجريت سونار على الغدة الدرقية، حيث تم إدخالي في نفق مظلم، وأخبروني بأنني مصابة بورم، وأنه من الممكن أن ينتشر في الجسم كله". 

وتابعت: "كنت أشعر بضيق  في التنفس، وعندما كنت أصاب بالبرد، كان صوتي يروح بشكل كامل ولا يعود إلا بعد أربع أشهر". 

وعن رد فعلها، قالت:"مبقتش شايفة حاجة في الدنيا غير بنتي أماليا، وكنت مرتبكة جدًا، وزوجي أمير بعدما قال له الطبيب بأنني مصابة بورم، تركني في الغرفة وطلع يكلم كل الدكاترة في عائلتنا ويسألهم عما يجب أن يفعله، ثم عاد لي في الغرفة وكان وجهه أزرق، وعندما نزلنا إلى سيارتنا كان يقول لي إنني سأصبح بخير، ومن ثم انفجر بالبكاء"

وأردفت: " تجربة المرض كانت وحشة، وتجربة المسح الذري وأنني حرمت من الجلوس بجوار ابنتي كانت تجربة قاسية، لكني لم  أكن قانطة وكنت شاكرة، لكنني في نفس الوقت  كنت أتمنى أن أعيش لأجل ابنتي".

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