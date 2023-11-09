موعد مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالمسابقة

موعد مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

وتنشر “الدستور” في السطور القادمة موعد مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ليفربول

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "البلدي تولوز".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ويسعى محمد صلاح لقيادة فريقه ليفربول نحو مواصلة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز الرابع على التوالي في بطولة الدوري الأوروبي، من أجل ضمان التأهل للدور التالي من المسابقة.

ويأمل فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، نحو تكرار سيناريو الفوز أمام تولوز، مثلما حدث في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "أنفيلد رود"، وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 5-1، حيث سجل محمد صلاح الهدف الخامس في الدقيقة 90+3 في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

في المقابل، يرغب فريق تولوز في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، في محاولة لتعزيز فرصه في خطف بطاقة التأهل للدور التالي من بطولة الدوري الأوروبي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

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ترتيب ليفربول وتولوز في الدوري الأوروبي

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب المجموعة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط.

بينما يتواجد فريق تولوز حاليًا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، خلفسانت جيلواز البلجيكي صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، بينما يقبع فريق لاسك لينز النمساوي في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.