الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من مدرب الزمالك على الفوز أمام بيراميدز

الزمالك
الزمالك

أكد معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، أن الجهاز الفني كان يعانى قبل مباراة بيراميدز بسبب قلة اللاعبين المتاحين لخوض مباراة نصف نهائي الكأس.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب لقاء بيراميدز: "محمود علاء اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية وتحامل على نفسه وشارك في شوط كامل، ونعاني من غيابات للإصابة والإيقاف".

وتابع معتمد جمال: "استعنت بسامسون أكينيولا وناصر منسي وبعض اللاعبين العائدين للفريق، وحرصنا على تجهيز اللاعبين نفسيًا من أجل اللقاء، وأن الزمالك فريق كبير قادر على الفوز".

وأضاف المدير الفني أنه أختار أنسب تشكيل لخوض المباراة، في ظل القائمة المتاحة أمامه، موضحًا أن بيراميدز منافس قوي، ولديه العديد من الحلول.

وشدد على أن الزمالك كان دائمًا رد فعل في لقاء اليوم أمام بيراميدز، وجميع لاعبي الفريق بذلوا قصارى جهدهم.

وأبدى المدير الفني سعادته بالفوز في لقاء اليوم والتأهل للمباراة النهائية، مضيفًا أن الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أخطره بأنه المسئول عن لقاء بيراميدز وأن المجلس يدعمه.

وأوضح أن الكابتن أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة طلبا منه تولي المسئولية، ولا يمكنه التأخر عن تدريب الفريق، مشددًا على أنه تحت أمر النادي.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على الاحتفال مع جماهير الأبيض التي تواجدت باستاد القاهرة الدولي، عقب تأهل الفريق لنهائي كأس مصر.

وتوجه اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني للجماهير للاحتفال معهم عقب انتهاء المباراة وفوز الزمالك، وهتفت الجماهير لجميع اللاعبين عقب التأهل للمباراة النهائية.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4-3  في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

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