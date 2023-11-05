صوتك مسموع.. رابط الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة 2023

من المواضيع المهمة التي يكثر البحث عنها الوصول إلى رابط الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة وهى القائمة من الدولة لمساعدة المواطنين الراغبين في تقديم شكوى أو الاستعلام عن شكوتهم في أي قطاع من القطاعات والهيئات والجهات.

لينك الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة 2023

في التقرير التالي يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة ومعرفة خطوات الاستعلام عن شكوى أو تقديم واحدة.

من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة يمكن الاستعلام عن الشكاوى التي تقدمت بها.

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

في حالة كنت تقدمت بشكوتك بالفعل فيجب عليك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر

واختيار متابعة شكوى ثم إدخال الرقم القومي وتسجيل رقم الشكوى والضغط على كلمة بحث

الشكاوى الحكومية الموحدة 2023

يمكن تقديم شكوى من البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى ايضا ويكون |أولا بانشاء حساب جديد على البوابة وتسجيل بياناتك بشكل صحيح في البداية والمتمثلة في الاسم رباعي للشخص الراغب في تقديم الشكوى وطبيعة الشاكي أي مواطن أم سائح أم جهة ويكون متاح اختيارات للتوضيح ورقم البطاقة القومي وهي البيانات الإجبارية التي يجب تسجيلها

أما بالنسبة للبيانات الاختيارية في الوظيفة - الحالة الاجتماعية - تاريخ الميلاد – صورة

ثم يتم تسجيل بيانات الاتصال الخاصة بك والتي بها يمكن التواصل معك عند التعامل مع الشكوى الخاصة بك وهي

ارقام التليفونات المتاحة والمحافظة والعنوان

ثم وضع اسم المستخدم وكلمة المرور التي بها يمكنك تسجيل الدخول لمتابعة الشكوى التي ستتقدم بها.

بعد انشاء حساب والدخول عليه تبدأ من هنا تسجيل شكوتك باتباع الخطوات التالية

في قائمة الشكاوى اضغط على تسجيل شكوى جديدة

اختيار القطاع والخدمة التي تريد الشكوى منها

كتاب تفاصيل الشكوى في الخانة الموفرة

يمكنكم اقتراح النتيجة المتوقعة لحل الشكوى

أضف المرفقات إن وجدت أي الصور او الفيديوهات التي يمكنها ان توضح طبيعة شكوتك بشكل أفضل.

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