الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعدة طرق خطوات الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة

الشكاوى الحكومية
الشكاوى الحكومية الموحدة

من الموضوعات التي يكثر البحث عنها بشكل دائم هو البحث عن طرق الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة للشكاوى التي تقدم بها المواطنين من خلال البوابة الحكومية للشكاوى التي يمتد نطاق عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

طرق الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة

ننشر في التقرير التالي طرق الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة وكذلك خطوات  تسجيل شكوى جديدة. 

يمكن الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال البوابة الالكترونية التي أنشئت لهذا الغرض وهي الموجودة هنا https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

يتم اختيار متابعة شكوى ثم إدخال الرقم القومي أو رقم جواز السفر ورقم الشكوى والضغط على كلمة  بحث للاستعلام عن الشكوى المقدمة 

الاستعلام عن الشكاوى الحكومية 

كما يمكن الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال الطرق التالية 

مركز الإتصال على الخط الساخن 16528 

مكاتب خدمة المواطنين المتوافرة في الجهات الحكومية وفروعها  

ويمكن من خلال ارقام الواتس التالية 01555516528 و01555525444  لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور لأماكن تراكم وتركز القمامة والمخلفات، موضحًا بها بيانات مقدم الشكوى كاملة.

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تسجيل شكوى جديدة 

يمكن للراغبين في تسجيل شكوى الدخول على الرابط السابق واتباع خطوات التسجيل  الضغط على كلمة 

التسجيل فى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

تتمثل هذه البيانات في الاسم رباعي - الرقم القومي – الوظيفة 

الحالة الاجتماعية - تاريخ الميلاد 

العنوان -  المركز أو  المدينة 

البريد الالكتروني - التليفون

ثم ادخال اسم المستخدم  وكلمة المرور من أجل الدخول بهم والاستعلام عن الشكوى بعد تقديمها. 

عند تسجيل الشكوى  يتم اختيار القطاع والخدمة التي تريد الشكوى منها

أدخل موضوع الشكوى في الخانة الموفرة ثم تفاصيل الشكوى

أدخل النتيجة المتوقعة لحل الشكوى 

أضف المرفقات إن وجدت اي صور او فيديوهات إذا وجدت 

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مدبولى يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية

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كيفية تقديم شكوى لمجلس الوزراء عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة

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