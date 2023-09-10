الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بنسبة إنجاز 97%.. رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، تقرير جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023 على مستوى 25 وحدة فرعية بالجامعة، حيث تم التعامل مع تلك الشكاوى إلكترونيًا، مما يعكس تنامي ثقة المواطن في فعالية المنظومة، ويزيد عدد المترددين على وسائل توصيل الشكاوى.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أنه تم رفع قدرات وحدات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها، لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة.

وأشار القائم بعمل رئيس الجامعة إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها قد تلقت 2767 شكوى حتى 31 أغسطس الماضى، بنسبة إنجاز 97% وفقًا للمؤشر العام الصادر من منظومة الشكاوى الحكومية (مجلس الوزراء)، وتم التعامل مع تلك الشكاوى إلكترونيًا خلال الفترة الزمنية المقررة، الأمر الذي جعل جامعة بنها من أفضل الجهات الحكومية التابعة لمنظومة الشكاوى الموحدة في سرعة التعامل مع المشكلات المتنوعة والمستجدة.

وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي أنه تم التوجيه بضرورة التزام الجهات التابعة بالجامعة بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين في مختلف المجالات، والتأكيد على متابعة إجراءات رصدها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الأجتماعي، والتعامل معها بدقة وسرعة متناهية، مما كان له عظيم الأثر في ترك آثار إيجابية ملموسة لدى الأوساط المختلفة، وبصفة خاصة أصحاب تلك الشكاوى، الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر والإشادات بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين.

وأوضح القائم بعمل رئيس الجامعة أن تطور معدل تلقى الشكاوى خلال العام الماضى يعبر عن مدى حساسية المنظومة للأحداث والتغيرات المختلفة، إضافة إلى ثقة المواطنين فيها، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى، والحد من أسباب تكرارها، وبما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين وفعّالة في نفس الوقت.

كما تم تفعيل نقطة اتصال جديدة للمنظومة الرئيسية للجامعة، وذلك لتقديم الشكاوى الخاصة بالمواطنين على المنظومة، وتحويلها إلى الجامعة مباشرة لسرعة الانتهاء منها.

وأضاف أنه يتم تلقى الشكاوى من خلال الرابط  www.shakwa.eg، وأيضًا الاتصال بالخط الساخن على رقم (16528) أو تطبيق "إيجابى" عبر التلفون المحمول.

جامعة بنها ناصر الجيزاوى الشكاوى الحكومية منظومة الشكاوى رئيس جامعة بنها

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