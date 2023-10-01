الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

بعد تزايد الشكاوى.. "أبل" تعلن التدخل لحل المشكلات التقنية فى "أيفون 15"

أيفون 15
أيفون 15

أعلنت شركة أبل عملاق التكنولوجيا الأمريكي أنها ستصدر تحديثًا من شأنه معالجة بعض المشكلات التقنية في أحدث طرازات iPhone 15 التي تم إصدارها منذ ما يزيد على أسبوع، حيث اشتكى معظم العملاء من ارتفاع درجة حرارته بصورة كبيرة خلال تشغيل تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

محاولات أبل لإصلاح أخطائها

وقالت شركة أبل إن طرازات أيفون iPhone الجديدة كانت تعمل بشكل ساخن بسبب مجموعة من الأخطاء في نظام التشغيل iOS 17، والأخطاء في التطبيقات، وفترة الإعداد المؤقتة.

وصرح متحدث باسم أبل: "بعد أن أصدرت شركة أبل طرازات iPhone 15 الجديدة في وقت سابق من هذا الشهر، تشير شكاوى المستخدمين في منتديات أبل وReddit ووسائل التواصل الاجتماعي إلى أن جميع الطرز الأربعة يمكن أن تصبح أكثر سخونة من المتوقع أثناء الاستخدام". 

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مشكلات تقنية وعيوب كبرى.. أيفون 15 يثير استياء عملاء أبل

وأشارت الشبكة الأمريكية، لأجهزة أيفون بروس iPhone Pros الجديدة أيضًا، إلى أن أيفون برو ماكس iPhone 15 Pro Max أصبح ساخنًا.

وكتب أحد المعلقين عبر منتديات أبل: "لقد حصلت للتو على أيفون 15 برو، وارتفعت درجة حرارته كثيرًا، لدرجة أنني لا أستطيع حتى الإمساك بالهاتف لفترة طويلة جدًا".

تتميز طرازات أبل الراقية الجديدة أيفون 15 برو بسعر 999 دولارًا، وأيفون 15 برو ماكس بسعر 1199 دولارًا، بغلاف من التيتانيوم مُعاد تصميمه مع إطار من الألومنيوم لتسهيل إصلاحها، وقالت شركة أبل إن مشكلة ارتفاع درجة حرارة الطرازات الجديدة لا تتعلق بتصميم الهيكل المصنوع من التيتانيوم.

وبدلًا من ذلك، تشير شركة أبل إلى أخطاء في تطبيقات معينة وخلل في نظام التشغيل iOS يمكن إصلاحه بتحديثات البرامج، وقالت شركة أبل إن تحديث iOS 17 المرتقب لمعالجة المشكلة لن يقلل من أداء الأجهزة.

يقول موقع أبل على الويب إن المستخدمين قد يلاحظون أن الهواتف أصبحت أكثر دفئًا عند إعدادها من نسخة احتياطية، أو عند شحنها لاسلكيًا، أو استخدام تطبيقات أو ألعاب ذات رسومات ثقيلة، أو بث فيديو عالي الجودة. 

وتقول شركة أبل إنه من الطبيعي أن تكون الأجهزة دافئة عند استخدامها بكثافة، وإذا لم تعرض أجهزة أيفون iPhone تحذيرًا بشأن درجة الحرارة فهي آمنة للاستخدام.

وأكدت الشبكة الأمريكية أنه حتى الآن يبدو أن أجهزة iPhone الجديدة تحقق مبيعات جيدة، حيث تمتد أوقات شحن الأجهزة أحيانًا لأسابيع، وتظهر طوابير طويلة أمام متاجر أبل في يوم الإطلاق.

أبل أيفون 15 الشكاوى العملاء المشكلات التقنية ارتفاع درجة

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