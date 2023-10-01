الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أبل" تكشف سبب ارتفاع حرارة الأيفون الجديد: تطبيقات أوبر وانستجرام السبب

ارتفاع حرارة الأيفون
ارتفاع حرارة الأيفون الجديد

ألقت شركة "أبل" الأمريكية باللوم في الشكاوى واسعة النطاق بشأن ارتفاع درجة حرارة أجهزة "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس" الجديدة إلى عدة عوامل، بما في ذلك وجود خلل برمجي في نظام التشغيل "iOS 17".

 

وقالت الشركة في بيان، إن إطار الهواتف الجديدة المصنوع من التيتانيوم والمواد الداخلية المصنوعة من الألومنيوم لا يساهمان في المشكلة، وذلك لأن هذه المواد تُبدد الحرارة بشكل أفضل من الفولاذ المقاوم للصدأ المُستخدَم في هواتف "آيفون برو" السابقة.

 

وكان العديد من مستخدمي الهواتف الجديدة قد شاركوا منشورات تُفيد بارتفاع درجة حرارة هواتفهم بشكل مفرط بعد أيام من طرح هواتف "آيفون 15" للبيع، إذ لم يتمكن بعض هؤلاء المستخدمين من حمل هواتفهم بشكل مريح، كما شارك آخرون صورًا لمقاييس حرارة تعمل بالأشعة تحت الحمراء تُظهر درجة حرارة أجهزة "آيفون" الخاصة بهم تصل إلى أكثر من 80 درجة فهرنهايت، وفق موقع "CNET" التقني.

 

وأوضحت "أبل" في البيان "لقد توصلنا إلى بعض الظروف التي يُمكن أن تجعل جهاز آيفون أكثر سخونة من المتوقع، حيث قد ترتفع درجة حرارة الجهاز خلال الأيام القليلة الأولى بعد إعداده بسبب زيادة نشاط التطبيقات في الخلفية، كما وجدنا أيضًا خطأ في نظام التشغيل (iOS 17) يؤثر على بعض المستخدمين وستتم معالجته في التحديث الجديد".

 

وأضافت "هناك مشكلة أخرى تتعلق ببعض التحديثات الأخيرة لتطبيقات الطرف الثالث، والتي تتسبب في زيادة التحميل على النظام، ونعمل مع مطوري هذه التطبيقات على إجراء بعض الإصلاحات التي باتت قيد التنفيذ".
 

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن التحديثات الأخيرة لبعض تطبيقات الطرف الثالث على نظام التشغيل "iOS 17" مثل "إنستجرام" و"أسفلت 9" و"أوبر" تؤدي إلى زيادة التحميل على وحدة المعالجة المركزية في الأجهزة، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارتها عن المعتاد، ولذا فإن الشركة تعمل مع مطوري هذه التطبيقات لتنفيذ الإصلاحات اللازمة، ونتيجة لذلك، أصدر "إنستجرام" نسخة مُحدّثة من تطبيقه في 27 سبتمبر الجاري.

 

ولم تُدلِ الشركة بمعلومات عن موعد ظهور التحديث الجديد الذي سيعالج المشكلة الموجودة في نظام التشغيل "iOS 17"، لكنها أكدت أن الإصلاح لن يقلل من أداء أجهزة آيفون.

 

وفيما يتعلق بعملية شحن الهاتف، أوضحت "أبل" أن جهازي "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس" يدعمان أي محول طاقة "USB-C"  متوافق، مضيفة أن الأجهزة تُنظم نفسها بحيث يصل الشحن إلى 27 واط كحد أقصى، وإذا كان الشخص يستخدم شاحنًا بقدرة 20 واط أو أعلى، فيمكن أن يصبح الهاتف أكثر سخونة بشكل مؤقت كنتيجة لذلك.

 

وتُشير صفحة الدعم الخاصة بـ"أبل" إلى أن جهاز آيفون قد يصبح أكثر سخونة عند إعداده لأول مرة، أو شحنه لاسلكيًا.

أبل ايفون 15 برو ماكس ايفون 15 برو الهواتف التيتانيوم

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