مشكلات تقنية وعيوب كبرى.. أيفون 15 يثير استياء عملاء أبل

أكدت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن أجهزة أيفون 15 iPhone15 الجديدة بدأت في الظهور في متاجر معظم دول العالم، وتهافت الكثيرون على شرائها بالرغم من الارتفاع القياسي في اسعارها وعدم وجود مميزات جديدة جذابة، لكنهم تفاجأوا بمشكلات تقنية وعيوب كبرى في الهواتف الجديدة أثارت استياء البعض، التي قد تدفع الكثيرون لإعادة النظر في شراء منتجات عملاق التكنولوجيا الأمريكي أبل Apple.

عيوب ومشكلات تقنية في أحدث هواتف أبل Apple

وتابعت المجلة الأمريكية، أن الكثير من العملاء قد يواجهون مشاكل متعددة متعلقة بهواتف "أيفون 15" iPhone15، حيث أصبحت أبل لا تعبر عن النجاح المطلق الخالي من عيوب التصنيع والأزمات التقنية، والمشكلة في الهاتف الجديد أمنية لسوء الحظ.

وقال أحد خبراء تكنولوجيا المعلومات مارك جورمان: “يتم شحن جميع طرز هواتف ”أيفون 15" iPhone 15 مع خطأ قد يجعل الجهاز غير قابل للعمل إذا اختار المستخدمون نقل معلوماتهم مباشرة من جهاز أيفون iPhone قديم".

عندما تخرج هاتف iPhone 15 أو أيفون "15 بلس" iPhone 15 Plus أو أيفون “15 برو” iPhone 15 Pro أو أيفون “15 برو” ماكس iPhone 15 Pro Max الجديد من علبته، فمن المفترض أن يطالبك الإعداد الأولي بالتحديث إلى iOS 17.0.2 .

ولكن يبدو أن بعض المشترين أبلغوا أن هذه المطالبة لم تظهر ولم يتم ذكر iOS 17.0.2، في هذه الحالات، وصلت العملية إلى النقطة التي تقوم فيها بنقل البيانات من جهاز أيفون iPhone القديم إلى الجهاز الجديد، لكن هذا الخطأ يمكن أن يتسبب في توقف عملية النقل، ويتركك على شعار شركة أبل Apple إلى ما لا نهاية، ليس من الواضح بعد مدى انتشار هذا الأمر، ولكن لدى شركة أبل Apple حلاً بالتأكيد.

على جانب آخر، أكد بعض المستخدمين أن هواتف أيفون الجديدة قابلة للكسر بكل سهولة، وخصوصًا أيفون 15 برو ماكس، وهو أمر انتشر في هواتف أبل مؤخرًا، ولكن يبدو أن الإصدار الجديد أكثر هشاشة من الإصدارات السابقة.