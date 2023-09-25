الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

مشكلات تقنية وعيوب كبرى.. أيفون 15 يثير استياء عملاء أبل

أيفون 15
أيفون 15

أكدت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن أجهزة أيفون 15 iPhone15 الجديدة بدأت في الظهور في متاجر معظم دول العالم، وتهافت الكثيرون على شرائها بالرغم من الارتفاع القياسي في اسعارها وعدم وجود مميزات جديدة جذابة، لكنهم تفاجأوا بمشكلات تقنية وعيوب كبرى في الهواتف الجديدة أثارت استياء البعض، التي قد تدفع الكثيرون لإعادة النظر في شراء منتجات عملاق التكنولوجيا الأمريكي أبل Apple.

عيوب ومشكلات تقنية في أحدث هواتف أبل Apple

وتابعت المجلة الأمريكية، أن الكثير من العملاء قد يواجهون مشاكل متعددة متعلقة بهواتف "أيفون 15" iPhone15، حيث أصبحت أبل لا تعبر عن النجاح المطلق الخالي من عيوب التصنيع والأزمات التقنية، والمشكلة في الهاتف الجديد أمنية لسوء الحظ.

وقال أحد خبراء تكنولوجيا المعلومات مارك جورمان: “يتم شحن جميع طرز هواتف ”أيفون 15" iPhone 15 مع خطأ قد يجعل الجهاز غير قابل للعمل إذا اختار المستخدمون نقل معلوماتهم مباشرة من جهاز أيفون iPhone قديم".

txt

بعد سعر آيفون 15.. تاريخ التليفونات المحمولة وسعر أول هاتف بالتاريخ

عندما تخرج هاتف iPhone 15 أو أيفون "15 بلس" iPhone 15 Plus أو أيفون “15 برو” iPhone 15 Pro أو أيفون “15 برو” ماكس iPhone 15 Pro Max الجديد من علبته، فمن المفترض أن يطالبك الإعداد الأولي بالتحديث إلى iOS 17.0.2 .

ولكن يبدو أن بعض المشترين أبلغوا أن هذه المطالبة لم تظهر ولم يتم ذكر iOS 17.0.2، في هذه الحالات، وصلت العملية إلى النقطة التي تقوم فيها بنقل البيانات من جهاز أيفون iPhone القديم إلى الجهاز الجديد، لكن هذا الخطأ يمكن أن يتسبب في توقف عملية النقل، ويتركك على شعار شركة أبل Apple إلى ما لا نهاية، ليس من الواضح بعد مدى انتشار هذا الأمر، ولكن لدى شركة أبل Apple حلاً بالتأكيد.

على جانب آخر، أكد بعض المستخدمين أن هواتف أيفون الجديدة قابلة للكسر بكل سهولة، وخصوصًا أيفون 15 برو ماكس، وهو أمر انتشر في هواتف أبل مؤخرًا، ولكن يبدو أن الإصدار الجديد أكثر هشاشة من الإصدارات السابقة.

أيفون 15 iPhone15 تقنية عيوب أبل مشكلات التكنولوجيا منتجات

مواد متعلقة

أسرار جديدة وصادمة.. هل حاول موشيه ديان الانتحار بعد نصر أكتوبر؟

خطر على الأرض ويحمل سر الكواكب.. ناسا تفحص أول عينة من بينو

الداخلية البريطانية تطلب مساعدة طارئة من الجيش لحفظ الأمن

توترات خلف الكواليس.. الملك تشارلز بين إقالة هارى ومنحه عقارًا ملكيًا

من فيضانات ليبيا إلى جحيم هاواى.. كيف أثرت تغيرات المناخ على العالم فى 2023؟

السر الأكبر.. كيف نجح المصريون القدماء فى بناء مسلات مضادة لاختبارات الزمن؟

الحفريات فى مصر تُغيّر نظريات العلماء.. سر الحوت الأسطورى توتسيتوس رياننسيس

استطلاع صادم.. آيفون 14 الأكثر شعبية وإصدار آيفون 15 يبحث عن فرصة

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الحكومة: مستشفى سرطان الأطفال بطنطا يعمل بكفاءة عالية.. ويقدم الخدمات مجانًا

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

تقارير: نيمار غير سعيد ببدايته مع الهلال.. ويطالب بإقالة خيسوس

الرئيس السيسى: نتطلع للمزيد من مجالات التعاون مع البنك الآسيوى للاستثمار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى