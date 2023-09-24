كاميرا أفضل وتصميمات متشابهة.. مميزات وعيوب آيفون 15 برو ماكس الجديد

حالة من الجدل تسببت فيها شركة "أبل" للهواتف بعدما طرحت "أيفون برو ماكس 15" بسعر يقترب من 99 ألف جنيه مصري، حيث كان حديث رواد التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب السعر الخيالي الذي طُرِح به.

تعتبر سلسلة هواتف الآيفون من أبل واحدة من أكثر الهواتف المحمولة شهرة وشعبية في العالم، حيث تمتاز بالتصميم الأنيق والأداء الممتاز.

ومع إطلاق الآيفون الجديد - آيفون 15، أثار هذا الهاتف اهتمام المستخدمين بالتحسينات والتحديثات الجديدة التي قد تقدمها لهم، وفي السطور التالية يُسلِّط الخبراء بموقع "macrumors" الضوء على مميزات وعيوب الهاتف الجديد آيفون 15.

مميزات آيفون 15 برو ماكس

أداء قوي: يحتوي الآيفون 15 على معالج A15 Bionic الجديد الذي يعمل بتقنية تصنيع 5 نانومتر، مما يوفر أداءً سريعًا وفعَّالًا للهاتف.

شاشة رائعة: يتميز الآيفون 15 بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة أو 6.7 بوصة في النسخة البرو، وتقدم صورًا واضحة وحادة بدقة عالية.

تحسينات الكاميرا: يأتي الآيفون 15 بتحسينات كبيرة في نظام الكاميرا، بما في ذلك زيادة في دقة الكاميرا وتحسينات في أداء التصوير في الإضاءة المنخفضة وتحسينات في وضع التصوير الليلي.

دعم الشبكات 5G: يتميز الآيفون 15 بدعم تقنية الاتصال 5G، مما يوفر سرعات إنترنت فائقة السرعة وتجربة اتصال محسنة.

نظام التشغيل iOS: يأتي الآيفون 15 مع نظام التشغيل iOS الجديد، والذي يوفر تحسينات في الأمان والخصوصية وتجربة المستخدم العامة.

عيوب آيفون 15 برو ماكس

السعر: يعتبر الآيفون 15 من الهواتف ذات السعر العالي، مما قد يكون عائقًا للبعض في شرائه.

التصميم المشابه: يشبه التصميم الخارجي للآيفون 15 إلى حد كبير سلسلة الآيفون السابقة، مما قد يجعله يبدو مشابهًا للأجهزة السابقة.

قدرة البطارية: رغم التحسينات في أداء الهاتف، قد تواجه بعض الأشخاص تحديات فيما يتعلق بمدة استخدام البطارية، وخصوصًا مع استخدام شبكات الجيل الخامس.

يتمتع الآيفون الجديد، بالعديد من المميزات المثيرة، مثل الأداء القوي والشاشة الرائعة وتحسينات الكاميرا، ومع ذلك، لوحظ بعض العيوب مثل السعر العالي والتصميم المشابه وقدرة البطارية، ولكن بشكل عام، يعتبر الآيفون 15 هاتفًا قويًا ومتطورًا يستحق النظر عند اختيار هاتف جديد.