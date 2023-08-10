معلومات الوزراء: 30.4 مليون محفظة هاتف محمول بنهاية 2022

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء عددا من مؤشرات الشمول المالى فى مصر، وذلك فى إطار التحول إلى مجتمع رقمي شامل يعتمد في أداء الخدمات على التكنولوجيا.

وأوضح مركز المعلومات، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن مؤشرات الشمول المالي في مصر تمثلت فى 64.8% نسبة الشمول المالي في مصر، بمعدل نمو وصل إلى 147% بين 2016-2022، بالإضافة إلى 30.4 مليون محفظة إجمالي عدد محافظ الهاتف المحمول بنهاية 2022.

وبلغ إجمالى عدد نقاط البيع 940 ألفا بنهاية 2022، فيما أظهر أن هناك 14.4 مليون مستخدم للإنترنت البنكي في مصر بنهاية 2022، بالإضافة إلى 13.2 مليون مستخدم للخدمات البنكية من خلال الهاتف المحمول بنهاية 2022.