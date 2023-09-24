الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

بعد سعر آيفون 15.. تاريخ التليفونات المحمولة وسعر أول هاتف بالتاريخ

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مع اقتراب إصدار هاتف آيفون 15 الجديد، الذي ينتظره الكثيرون بشغف من قبل عشاق التكنولوجيا ومحبي منتجات آبل، نجد أنفسنا نتساءل عن تاريخ التطور الهائل الذي شهده عالم الهواتف المحمولة. 

فعندما نتحدث عن تاريخ التليفونات المحمولة، يصعب تجاهل انطلاقة هاتف آيفون الأول وتأثيره الضخم على صناعة التكنولوجيا، ففي السطور التالية، نتعرف على تطور الهواتف المحمولة على مر التاريخ، من الأجهزة البسيطة والغير متصلة بالإنترنت إلى هواتف ذكية تتمتع بقوة حواس عديدة وقدرات استثنائية، وفقًا لما ذكره موقع "us witch".

إصدار آيفون 15 وتوقعات السعر:

مع كل إصدار جديد لشركة آبل، يتزايد الحماس والترقب من قبل عشاق منتجاتها، وآيفون 15 ليس استثناءً، حيث يتوقَع أن تطلق أبل هذا الهاتف في وقت لاحق من هذا العام، وسيحمل التحديثات والمزايا التي تُعتَبر ترند جديد في عالم الهواتف الذكية.

مع مزايا التحديث المحتملة، يتوقع الكثيرون أن يكون سعر آيفون 15 أعلى من طرازاته السابقة، وبالرغم من أننا لا نعرف السعر الرسمي حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى أنه قد يتجاوز 90 ألف جنيه مصرى، نظرًا للتحسينات التكنولوجية الجديدة والقدرات المتقدمة التي قد يحملها.

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تاريخ التليفونات المحمولة:

قبل أن تظهر الهواتف الذكية وتأخذ العالم بعاصفة، كانت هناك جيل من الهواتف المحمولة التي لا تشبه تلك التي نستخدمها اليوم. في عام 1973، تم إجراء أول مكالمة من هاتف محمول شخصي باستخدام هاتف المهندس السويدي مارتن كوبر وذلك بتكلفة تقدر بـ 4000 دولار.

منذ ذلك الحين، تطورت التكنولوجيا بشكل مذهل، فقد ازدادت القوة والحجم والقدرات واستخدامات الهواتف المحمولة، ففي عام 2007، قدمت آبل هاتفها الأول آيفون، والذي غير وجه صناعة الهواتف المحمولة إلى الأبد، ومنذ ذلك الحين، توالت إصدارات آيفون بتحسينات مستمرة وتقنيات جديدة.

في الوقت الحاضر، نجد أن الهواتف الذكية أصبحت لا غنى عنها في حياتنا اليومية، فهي ليست مجرد وسيلة للاتصال، بل أصبحت تعيش جزءًا من حياتنا الشخصية والمهنية، تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف على الوجوه والكاميرات المتقدمة والشاشات عالية الوضوح تجعل من هذه الأجهزة أدوات فائقة القدرات.

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