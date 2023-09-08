تصعيد جديد.. الصين توسع حظر "أيفون" ليشمل المزيد من العمال

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، بأن الصين توسع حظر iPhone ليشمل المزيد من العمال مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة بلومبرج، تنخفض أسهم شركة Apple مع مواجهة الشركات الحكومية المحلية والشركات المملوكة للدولة قيودًا على الأجهزة في العمل.

وأفادت تقارير بأن الحكومة الصينية وسعت نطاق حظرها على أجهزة iPhone ليشمل موظفي الحكومة المحلية والشركات المملوكة للدولة، بعد يوم من ظهور منع موظفي الحكومة المركزية من إحضار الأجهزة إلى العمل.

وذكرت بلومبرج أن العديد من الوكالات بدأت في إصدار تعليمات للموظفين بعدم إحضار أجهزة iPhone إلى العمل، ومن المتوقع أن يتم تمديد الحظر بشكل أكبر.

الأسرار التجارية

وتابعت أن شركة واحدة على الأقل مملوكة للدولة أخبرت موظفيها بأن أي شخص يعمل مع الأسرار التجارية لا يمكنه إحضار أجهزة iPhone أو Apple Watchs أو AirPods الخاصة به إلى العمل اعتبارًا من الشهر المقبل.

ويعتقد أن الحظر المفروض على استخدام منتجات آبل هو علامة على تراجع بكين عن اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية. يوجد في الصين أكثر من 150 ألف شركة مملوكة للدولة، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية، وتوظف أكثر من 56 مليون شخص في عام 2021.

وفرضت الحكومة المركزية الصينية بعض القيود على استخدام التكنولوجيا الأجنبية الصنع في أماكن العمل المرتبطة بالحكومة منذ عام 2018 على الأقل، ولكن تم الإبلاغ هذا الأسبوع عن أن القواعد تتوسع لتشمل الهواتف الذكية.

ويمتلك العديد من الموظفين الصينيين في المنظمات المتضررة هاتفًا منفصلاً للعمل.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الصين وسعت القيود الحالية على استخدام موظفي الدولة لهواتف آيفون، وطلبت من الموظفين في بعض وكالات الحكومة المركزية التوقف عن استخدام هواتف أبل المحمولة في العمل. كان المسئولون في الوكالات الحكومية المركزية يتلقون التعليمات من رؤسائهم في مجموعات الدردشة أو الاجتماعات في مكان العمل.

وتراجعت أسهم شركة أبل بأكثر من 6% خلال اليومين الماضيين. تعد الصين واحدة من أكبر أسواق شركة أبل وتدر ما يقرب من خمس إيراداتها.

تعد الصين الكبرى- بما في ذلك الصين وهونج كونج وتايوان- ثالث أكبر سوق لشركة أبل، وقد استحوذت على 19٪ من مبيعاتها البالغة 394 مليار دولار "316 مليار جنيه إسترليني" العام الماضي.

وقال إريك وودرينغ، المحلل في بنك مورجان ستانلي، إن خسائر أسهم شركة أبل "مبالغ فيها" لأنه لا يعتقد أن القيود ستؤدي إلى شيء أوسع نطاقا. وتوقع وودرينغ أن السيناريو الأسوأ هو انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 4٪.

وقال: "إن الصين تلعب دوراً حاسماً في نجاح شركة أبل، ولكن شركة أبل تلعب أيضاً دوراً حاسماً في الاقتصاد الصيني".

"في حين أن احتمال حدوث فصل واسع النطاق بين أبل والصين في هذا العالم متعدد الأقطاب موجود بشكل واضح، إلا أننا لا نعتقد أن العناوين الرئيسية الأخيرة تنبئ بالضرورة بهذا السيناريو "الأسوأ".

ولا يزال إنتاج شركة أبل يتركز في الصين، حيث يتم تصنيع حوالي 90٪ من منتجاتها في البلاد. ومن بين شركات أخرى، تمتلك شركة فوكسكون الموردة لشركة أبل، والتي تأسست في تايوان، مصانعها الضخمة في الصين، والتي توظف أكثر من 1.2 مليون شخص.

جاء ذلك بعد عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الوبائية، قامت شركة آبل بتسريع خططها لنقل بعض الإنتاج إلى أماكن أخرى، بما في ذلك فيتنام والهند. تم نقل إنتاج iPhone 14 إلى الهند.