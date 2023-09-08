الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

منها ديون القطاع العقاري.. وزيرة الخزانة الأمريكية: الصين تواجه مشكلات اقتصادية متنوعة

جانيت يلين
جانيت يلين

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الصين تواجه مشكلات اقتصادية مختلفة، لكن لديها أيضا هامش مناورة معين للتعامل معها.

وأضافت يلين خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند، أن الولايات المتحدة تراقب من كثب، التحديات التي تواجهها الصين، سواء كانت الاستهلاك الضعيف أو مشكلات الديون في القطاع العقاري أو التحديات الديموجرافية.

لكن الوزيرة الأمريكية استبعدت أن يكون لهذه التحديات في بكين أي تأثير مباشر على أمريكا.

وتعتزم الولايات المتحدة اغتنام القمة لتسليط الضوء على وضعها الاقتصادي الجيد حاليا، من أجل إقناع البلدان النامية بالاعتماد عليها بدلا من الصين.

وعن النمو العالمي، قالت "يلين"، نحن ندرك المخاطر التي تهدد النمو العالمي، مشددة على أن التأثير السلبي الأكبر يأتي من حرب روسيا على أوكرانيا، ورغم ذلك فوجئت بقوة النمو العالمي والصمود الذي أظهره الاقتصاد العالمي.

عقوبات ضد ممولي التسليح النووي

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على شركة روسية ومواطن روسي وآخر كورى شمالي؛ وذلك لتورطهم فى دعم برنامج أسلحة الدمار الشامل فى بيونج يانج.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون- فى بيان، أوردته قناة "الحرة" الفضائية الأمريكية، ستواصل الولايات المتحدة التنسيق بشكل وثيق مع كوريا الجنوبية واليابان، ضمن جهودنا الجماعية لمكافحة الأنشطة غير القانونية والمدمرة التى تقوم بها كوريا الشمالية.

وبالتنسيق مع كوريا الجنوبية واليابان فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فردين وكيان واحد- جون جين يونج، من كوريا الشمالية، وسيرجى ميخائيلوفيتش كوزلوف، من روسيا، وشركة "إنتليكت"؛ لتورطهم فى تمويل التطوير غير القانونى للأسلحة فى كوريا الشمالية.

وتأتى العقوبات الأمريكية الجديدة ردا على محاولة كوريا الشمالية الأخيرة إطلاق قمر اصطناعى للاستطلاع فى مدار الأرض.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ عام 2006، جرى تشديدها 3 مرات عام 2017، وذلك لإجبار بيونج يانج على وقف برامج التسلح النووي والباليستي.

الخزانة الامريكية جانيت يلين الصين مشكلات اقتصادية مجموعة العشرين

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": الصين تعلن استعدادها للعمل مع جميع الأطراف لإنجاح قمة العشرين

الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على شركة روسية ومواطن روسى وآخر كورى شمالى

الأكثر قراءة

وزيرة الهجرة تكشف لـ"الدستور" آخر تطورات تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

قائد الأمن الوطنى الفلسطينى يكشف لـ"الدستور" أسباب عودة الاشتباكات لمخيم عين الحلوة

ضبط صاحب سيارة بزجاج فاميه دون لوحات فى مطروح

مقتل مواطن بعد الاعتداء عليه فى قرية قلما بقليوب

رئيس حى المناخ يتابع تنفيذ خطة استقبال العام الدراسى الجديد

استقرار بعد ارتفاعات متتالية.. سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية