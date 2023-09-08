منها ديون القطاع العقاري.. وزيرة الخزانة الأمريكية: الصين تواجه مشكلات اقتصادية متنوعة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الصين تواجه مشكلات اقتصادية مختلفة، لكن لديها أيضا هامش مناورة معين للتعامل معها.

وأضافت يلين خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند، أن الولايات المتحدة تراقب من كثب، التحديات التي تواجهها الصين، سواء كانت الاستهلاك الضعيف أو مشكلات الديون في القطاع العقاري أو التحديات الديموجرافية.

لكن الوزيرة الأمريكية استبعدت أن يكون لهذه التحديات في بكين أي تأثير مباشر على أمريكا.

وتعتزم الولايات المتحدة اغتنام القمة لتسليط الضوء على وضعها الاقتصادي الجيد حاليا، من أجل إقناع البلدان النامية بالاعتماد عليها بدلا من الصين.

وعن النمو العالمي، قالت "يلين"، نحن ندرك المخاطر التي تهدد النمو العالمي، مشددة على أن التأثير السلبي الأكبر يأتي من حرب روسيا على أوكرانيا، ورغم ذلك فوجئت بقوة النمو العالمي والصمود الذي أظهره الاقتصاد العالمي.

عقوبات ضد ممولي التسليح النووي

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على شركة روسية ومواطن روسي وآخر كورى شمالي؛ وذلك لتورطهم فى دعم برنامج أسلحة الدمار الشامل فى بيونج يانج.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون- فى بيان، أوردته قناة "الحرة" الفضائية الأمريكية، ستواصل الولايات المتحدة التنسيق بشكل وثيق مع كوريا الجنوبية واليابان، ضمن جهودنا الجماعية لمكافحة الأنشطة غير القانونية والمدمرة التى تقوم بها كوريا الشمالية.

وبالتنسيق مع كوريا الجنوبية واليابان فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فردين وكيان واحد- جون جين يونج، من كوريا الشمالية، وسيرجى ميخائيلوفيتش كوزلوف، من روسيا، وشركة "إنتليكت"؛ لتورطهم فى تمويل التطوير غير القانونى للأسلحة فى كوريا الشمالية.

وتأتى العقوبات الأمريكية الجديدة ردا على محاولة كوريا الشمالية الأخيرة إطلاق قمر اصطناعى للاستطلاع فى مدار الأرض.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ عام 2006، جرى تشديدها 3 مرات عام 2017، وذلك لإجبار بيونج يانج على وقف برامج التسلح النووي والباليستي.