الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

استطلاع صادم.. آيفون 14 الأكثر شعبية وإصدار آيفون 15 يبحث عن فرصة

أيفون 15
أيفون 15

أفاد موقع GSM Arena المتخصص في التكنولوجيا بأن آخر استطلاع رأي رجح كفة أيفون 14 (iPhone 14‏) ليكون الأكثر شعبية بين طرازات هواتف أبل، ولم يتصدر آخر إصدراتها أيفون 15 (iPhone 15) الجديد الاستطلاع بسبب سعره المبالغ فيه وسط توقعات بأن ينجح أيفون 15 برو ماكس (iPhone 15 Pro Max) أن يتفوق على باقي الإصدرات إذا ما ثبت أن لديه مميزات كبرى تضاهي سعره الباهظ.

مميزات أيفون 15 الضعيفة تضعه في موقف صعب

وتابع أنه بغض النظر عن سبب حدوث ذلك، يعد التحول إلى USB-C أمرًا كبيرًا (خاصة مع سرعات USB 3.1)، إن التصميم الأخف بسبب التحول إلى التيتانيوم مهم أيضًا، وتعالج هذه العدسة الأطول الموجودة على الكاميرا المقربة العيب الطويل الأمد في هاتف أبل الباهظ الثمن.

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بعد تصدره التريند.. أهم مميزات أيفون 15 برو ماكس الجديد

أشار إلى أن آيفون 15 برو ماكس يتمتع ببعض هذه المزايا أيضًا، ولكن الأهم من ذلك أنه عالق بنفس الكاميرا المقربة كما في العام الماضي، ويحتوي على مساحة تخزين أساسية تبلغ 128 جيجابايت، والتي لها بعض القيود، على سبيل المثال.

يتم تسجيل فيديو ProRes بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ومع ذلك، فإن منفذ USB-C السريع يعني أنه يمكنك توصيل وحدة تخزين خارجية ورفع هذا القيد (وبفضل انخفاض أسعار محركات أقراص الحالة الصلبة الخارجية هذه الأيام، يمكنك التسجيل للمدة التي تريدها).

هذه هى الميزة الأولى فقط لتجاوز سرعات USB 2.0 التي تم تحديدها لـ Lightning (على أجهزة آيفون على الأقل) كما أن تصميم التيتانيوم الأخف وزنًا مهم أيضًا نظرًا لأن أيفون 15 برو، هو أحد أصغر الهواتف الرائدة المتوفرة (إنه بنفس حجم Galaxy S23وZenfone 10 تقريبًا).

وأكد الموقع أن الأمور تبدو صعبة للغاية بالنسبة لجهاز أيفون 15، فلم يكن هناك الكثير من الثناء على مميزاته الجديدة مقارنة بسعره المرتفع، فالتحديث الرئيسي الوحيد هذا العام هو الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، لكن يبدو أن هذا ليس له الكثير من الجاذبية، لذلك، ما لم تكن الكاميرا ومنفذ USB-C ضروريين بالنسبة لك، فلن يبدو جهاز آيفون 14 مختلفًا كثيرًا، ومع ذلك سعره أقل كثيرًا ما جعله أكثر شعبية من الإصدارات الجديدة.

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