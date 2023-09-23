بعد تصدره التريند.. أهم مميزات أيفون 15 برو ماكس الجديد

تصدر سعر أيفون 15 برو ماكس في مصر محركات بحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، لذلك ينشر "الدستور" أهم ما يميز أغلى هاتف إصدرته شركة "أبل" حتى الآن.

مميزات أيفون 15 برو ماكس

يتميز iPhone 15 Pro بعدسة تليفوتوغرافي 3X، بينما يتميز iPhone 15 Pro Max بمستشعر تليفوتوغرافي 5X جديد. وبالإضافة إلى ذلك، تتميز النماذج الجديدة من Pro أيضًا بمنفذ شحن USB من النوع C مع دعم USB 3 لنقل البيانات بشكل أسرع، ودعم محرك الأقراص الخارجي ودعم العرض الخارجي، وهذا هو أول منفذ شحن للايفون بهذا النوع.

وتتميز هواتف iPhone 15 الجديدة أيضًا بمادة من التيتانيوم مع هيكل من الألومنيوم، مما يجعل الهاتف أكثر متانة وأخف في الوزن. ونظرًا لارتفاع سعره، يتساءل رواد التواصل الاجتماعي عن ما يوجد داخل علبة iPhone 15/Pro Max.

ماذا يوجد داخل علبة ايفون 15 برو ماكس؟

- الآيفون 15 برو ماكس بألوانه الجذابة مصمم من مادة التيتانيوم مع هيكل من الألومنيوم.

- كابل شحن من نوع Type-C إلى Type-C.

- دليل المستخدم.

- زوجان من ملصقات شركة أبل.

- أداة إخراج بطاقة SIM.

يتميز آيفون 15 برو ماكس بحجم شاشته الذي يبلغ 6.1 بوصة من نوع OLED بمعدل تحديث يصل إلى نحو 120 هرتز، ويتضمن معالج Apple A15 Bionic بسعة 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تقريب بدقة 12 ميجابكسل تصل إلى 3X تكبير حقيقي و15X تكبير رقمي، ويتمتع ببطارية سعة 3274 ميللي أمبير ومنفذ شحن من النوع C 3.0.

ووفقًا لـ "Mashable"، فإن جميع طرازات آيفون 15، بما في ذلك iPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، التي يمكن إعادة تسميتها إلى Ultra، ستتاح للبيع. كما أشارت المصادر إلى أنه مع إطلاق آيفون 15 برو ماكس، سيتم إطلاق نظام التشغيل iOS 15، الذي يتوفر حاليًا كبرنامج تجريبي. وبدأت الشركة في استقبال الطلبات المسبقة لشراء آيفون 15 برو ماكس الجديد منذ يوم 16 سبتمبر الجاري.