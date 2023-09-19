بعد التسريبات الأخيرة.. هل يصبح آيفون 16 أفضل من أحدث إصدارات أبل؟

نشرت بعض وسائل الإعلام الأجنبية تسريبات جديدة بشأن مواصفات هاتف أيفون 16 بمميزات وتحديثات مختلفة تمامًا عن جميع الإصدارات السابقة لهواتف شركة أبل عملاق التكنولوجيا الأمريكي، حيث يُتوقع أن يصل طراز أيفون 16 وأيفون 16 برو، إلى أرفف المتاجر في سبتمبر 2024، ولكن على الرغم من وجودهما في المستقبل البعيد، فقد تدفقت تسريبات عن الخط الرئيسي للجيل التالي حتى قبل الإعلان عن آيفون 15 وسط توقعات بأن يكون الهاتف أيفون 16 أفضل من آخر إصدارات أبل.

وبحسب "إم ميدل إيست" المتخصص في التكنولوجيا، هناك تسريبات حول تعزيز الذاكرة لطراز أيفون 16 وأيفون 16 بلس، من ناحية أخرى يقال إن أيفون 16 برو وأيفون 16 برو ماكس سيحصلان على بعض الترقيات المذهلة للكاميرات التي قد تبهر الجماهير، فيما يلي تجميع لكل ما نعرفه حتى الآن عن خليفة أيفون 15.

تسريبات أيفون 16

وأوضح الموقع أنه من المتوقع أن يكون تاريخ إصدار أيفون 16 في سبتمبر المقبل، بعد أن أقامت شركة أبل حدثها الكامل لعرض هواتف الجيل التالي، يتم شحن أجهزة أيفون بعد أسبوع أو أسبوعين تقريبًا.

وتابع أنه في الماضي، انحرفت شركة أبل عن هذا الإيقاع بسبب عوائق الإنتاج المبلغ عنها (على سبيل المثال، مشكلات سلسلة التوريد)، حيث سيتم طرح أيفون 12 وأيفون 14 بلس في أكتوبر، رغم أنه عادةً كان يتم طرح أجهزة أيفون في سبتمبر من كل عام.

وأضاف أن تصميم ايفون 16 برو سيكون مختلف تمامًا خصوصًا فيما يتعلق بالشاشة، وفقًا للتسريبات الأخيرة، حيث تصل إلى قرابة 6.3 بوصة بينما سيحتوي أيفون 16 برو ماكس على شاشة مقاس 6.9 بوصة، بينما يظل إصداري أيفون 16 وأيفون 16 بلس، بنفس أحجام الشاشة العادي، ويقال إن نماذج الطبقة الأدنى سيكون لها نفس أحجام العرض مثل سابقاتها.

وكان روس يونغ، محلل شاشات العرض المعروف والمسرب لشركة أبل، أول من ادعى أن طرازات آيفون 16 برو ستحتوي على شاشات أكبر، ومع ذلك، فقد عرض أرقامًا مختلفة قليلاً: 6.2 بوصة و6.8 بوصة.

وبحسب التقرير يقال إن شركة آبل خططت لإدخال أزرار الحالة الصلبة مع طرازات آيفون 15 برو، ولكن بدلاً من ذلك، وضعت زر إجراء قابل للتخصيص، ووفقًا للمحلل والمسرب الشهير Ming-Chi Kuo، تعمل شركة أبل على ظهور أزرار الحالة الصلبة لأول مرة في طرازات أيفون 16 برو.

وأوضح الموقع أن أبل طرحت لأول مرة عدسة تكبير جديدة بتصميم "رباعي المنشور" على أيفون 15 برو ماكس، وهو ما يعني أن المهندسين وجدوا طريقة بحيث يظل يتمتع بقدرات التقريب دون أن يشغل مساحة كبيرة، حيث تعمل هذه الكاميرا الجديدة على زيادة التكبير البصري لجهاز برو ماكس من 3x إلى 5x، وسيحصل كل من أيفون 16 برو وأيفون 16 برو ماكس، على كاميرا مقربة جديدة رباعية.

ووفقًا لجيف بو، المحلل التكنولوجي من شركة Haitong International Securities (شركة استثمار في هونج كونج)، فإن طرازي أيفون 16 برو وأيفون 16 برو ماكس سيحتويان أيضًا على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل مع تجميع أفضل للضوء.

على هذا النحو، يجب أن يتحسن أداء الكاميرا في البيئات المعتمة، كما هو الحال الآن، تحتوي طرازات أيفون 16 برو على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، تُعد الكاميرا فائقة الاتساع مثالية لالتقاط صور المناظر الطبيعية، ما يسمح بالتقاط المزيد من المناظر الطبيعية، ومع ذلك، بالمقارنة مع الكاميرا الرئيسية، تميل العدسة فائقة الاتساع إلى توفير انخفاض طفيف في الوضوح والحدة، إذا كانت هذه الإشاعة صحيحة، فقد تعمل الكاميرا فائقة الاتساع الجديدة بدقة 48 ميجابكسل على تحسين هذا الضعف البسيط.

ويدعي Ming-Chi Kuo أن شركة أبل ستقوم بترقية الكاميرا الخلفية في طرازات أيفون 16 برو، حيث تقدم تصميمًا مكدسًا، يُزيد من التقاط الضوء ويوفر نطاقًا ديناميكيًا أوسع، لذلك يجب أن يحصل الوضع الليلي على دفعة رائعة.