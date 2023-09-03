محمود بسيونى: لجنة الشكاوى بالقومى لحقوق الإنسان لم تتجاهل حالة واحدة

أكد محمود بسيوني، نائب رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اللجنة لم تتجاهل حالة واحدة أرسلت لها من الشكاوى، سواء من أهلية الشخص نفسه أو عبر قنوات المختلفة.

طرق تلقي الشكاوى

وأضاف بسيوني، أن المجلس يتيح الكثير من الطرق لتلقي الشكاوى من المواطنين في مختلف الأمور المتعلقة بخصوص الإنسان فضلًا عن جهود المكاتب المتنقلة وزيارات المحافظات للتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم.

تطبيق على الهاتف لاستقبال الشكاوى

وتابع أن الاستماع إلى شكاوى المواطنين جزء من الأمن القومي المصري لتعريف المواطنين بحقوقهم، ونعمل على بحث إتاحة إرسال الشكاوى من خلال تطبيق موبايل وأنجزنا فيه خطوات مهمة وربما يصدر خلال الفترة المقبلة، ويعمل بشكل رسمي.

وواصل: يعمل التطبيق على إيضاح دور المجلس القومي لحقوق الإنسان ونبحث أسهل تجربة لإتاحة استخدام التطبيق من جانب المواطنين للتيسير عليهم.

إطلاق التقرير السنوي للمجلس

وأعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إطلاق أول تقرير للمجلس بتشكيله الجديد الذي بدأ عمله في يناير 2022، مؤكدة أن التقرير يحركه الشكاوى التي يتلقاها المجلس من المواطن المصري، مضيفة أن الشكاوى التي يتلقاها المجلس هي العدسة التي يرى ويقيم بها حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التفاعل مع المواطنين جزء رئيسي من عمل المجلس، لافتة إلى أن الإعلام له دور مهم في دعم المجلس للقيام بدوره، مؤكدة أن المجلس على مسافة واحدة من كل وسائل الإعلام.

وشددت السفيرة مشيرة خطاب، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبيرة للحقوق المدنية والسياسية والعمل على رفع الوعي بهذه الحقوق، وهي حقوق لصيقة بالمواطن، وهناك خطوات مهمة اتخذتها الدولة.

وأضافت مشيرة خطاب، أن هناك احتياجاً لتدريب جميع العاملين بالنزل لمعاملة النزلاء، مشيرة إلى أن المجلس أجرى 12 زيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل.