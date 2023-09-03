الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمود بسيونى: لجنة الشكاوى بالقومى لحقوق الإنسان لم تتجاهل حالة واحدة

محمود بسيوني
محمود بسيوني

أكد محمود بسيوني، نائب رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اللجنة لم تتجاهل حالة واحدة أرسلت لها من الشكاوى، سواء من أهلية الشخص نفسه أو عبر قنوات المختلفة.

طرق تلقي الشكاوى 

وأضاف بسيوني، أن المجلس يتيح الكثير من الطرق لتلقي الشكاوى من المواطنين في مختلف الأمور المتعلقة بخصوص الإنسان فضلًا عن جهود المكاتب المتنقلة وزيارات المحافظات للتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم.

تطبيق على الهاتف لاستقبال الشكاوى 

وتابع أن الاستماع إلى شكاوى المواطنين جزء من الأمن القومي المصري لتعريف المواطنين بحقوقهم، ونعمل على بحث إتاحة إرسال الشكاوى من خلال تطبيق موبايل وأنجزنا فيه خطوات مهمة وربما يصدر خلال الفترة المقبلة، ويعمل بشكل رسمي.

وواصل: يعمل التطبيق على إيضاح دور المجلس القومي لحقوق الإنسان ونبحث أسهل تجربة لإتاحة استخدام التطبيق من جانب المواطنين للتيسير عليهم.

txt

مشيرة خطاب: الدولة اتخذت خطوات مهمة فى مجال حقوق الإنسان

txt

"قومى حقوق الإنسان" يطلق تقريره السنوى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر

إطلاق التقرير السنوي للمجلس 

وأعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إطلاق أول تقرير للمجلس بتشكيله الجديد الذي بدأ عمله في يناير 2022، مؤكدة أن التقرير يحركه الشكاوى التي يتلقاها المجلس من المواطن المصري، مضيفة أن الشكاوى التي يتلقاها المجلس هي العدسة التي يرى ويقيم بها حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التفاعل مع المواطنين جزء رئيسي من عمل المجلس، لافتة إلى أن الإعلام له دور مهم في دعم المجلس للقيام بدوره، مؤكدة أن المجلس على مسافة واحدة من كل وسائل الإعلام.

وشددت السفيرة مشيرة خطاب، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبيرة للحقوق المدنية والسياسية والعمل على رفع الوعي بهذه الحقوق، وهي حقوق لصيقة بالمواطن، وهناك خطوات مهمة اتخذتها الدولة.

وأضافت مشيرة خطاب، أن هناك احتياجاً لتدريب جميع العاملين بالنزل لمعاملة النزلاء، مشيرة إلى أن المجلس أجرى 12 زيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل.

حقوق الانسان المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني لجنة الشكاوى المواطنين الأمن القومي

مواد متعلقة

مشيرة خطاب: الدولة اتخذت خطوات مهمة فى مجال حقوق الإنسان

"قومى حقوق الإنسان" يطلق تقريره السنوى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر

برلمانية: الحوار الوطنى يدفع بمسارات جديدة لصالح استراتيجية حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

حرق وكسر وأوفر دوز .. التحقيق فى العثور على 3 جثث بالقاهرة

بعد صورة محمد صلاح.. تحرك برلماني عاجل لاسترداد آثار مصر المنهوبة

ضبط شخص بتهمة غسيل أموال بـ30 مليون جنيه بالقليوبية

مصرع وإصابة عاملين سقطت بهما بلكونة فى الإسكندرية

"صرف فلوس التكييف".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

عمرو حمزاوى يطالب بإعادة النظر فى الدعم المالى للأحزاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)