الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مشيرة خطاب: الدولة اتخذت خطوات مهمة فى مجال حقوق الإنسان

جانب من جلسة اليوم
جانب من جلسة اليوم

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبيرة للحقوق المدنية والسياسية والعمل على رفع الوعي بهذه الحقوق، وهي حقوق لصيقة بالمواطن، وهناك خطوات مهمة اتخذتها الدولة.

12 زيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل 

وأضافت مشيرة خطاب، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك احتياجاً لتدريب جميع العاملين بالنزل لمعاملة النزلاء.

وأشارت إلى أن المجلس أجرى 12 زيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل.

وذكرت أن التقرير تضمن رؤية المجلس حول عدد من محاور الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

واستعرض محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائب رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، عمل اللجنة وطرق استقبالها.

وأوضح أن لجنة الشكاوى من أهم لجان المجلس، ولذلك يولي المجلس أهمية خاصة بالتواصل مع المواطنين.

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"قومي حقوق الإنسان" يطلق تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر

إطلاق أبليكشن قريبًا لتلقي الشكاوى 

وأوضح بسيوني خطة عمل اللجنة والتي منها أنه تتلقى اللجنة الشكاوي عن طريق عدة طرق منها المقابلة الشخصية أو السيستم الإلكتروني للمجلس أو المكاتب المتنقلة.

وأعلن بسيوني عن أن اللجنة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني "أبلكشين" وتفعيله خلال العام الجاري، ومن خلاله يستطيع المواطن تقديم الشكوى.

تفاصيل التقرير السنوي للمجلس 

واستعرض الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو لجنة إعداد التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان، التقرير السنوي للمجلس.

وأوضح أن التقرير السنوي يتكون من 6 فصول رئيسية، منها تقييم حالة حقوق الإنسان، ويضم الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان، وحالة حقوق الإنسان، كما يضم الفصل الثاني موقف الشكاوى الواردة للمجلس وما تم في شأنها، والأوضاع حول مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز، ويضم الفصل الثالث دور المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وأنشطة اللجان المتخصصة.

وأضاف أن الفصل الرابع يضم علاقة المجلس مع الأطراف الدولية والأممية، والفصل الخامس، الرؤية الاستراتيجية للمجلس خلال الفترة من ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦، والفصل السادس يضم توصيات المجلس.

مشيرة خطاب حقوق الانسان المجلس القومي لحقوق الإنسان مراكز الإصلاح والتأهيل الشكاوى

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