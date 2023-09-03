"قومى حقوق الإنسان" يطلق تقريره السنوى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، إطلاق التقرير السنوي للمجلس عن حالة حقوق الإنسان في مصر، اليوم الأحد، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس وأعضاء المجلس.

منظومة الشكاوى والتفاعل مع المواطنين

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التقرير يغطي الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣، مضيفة أن التقرير تحركه الشكاوى التي يتلقاها المجلس من المواطنين، وهو يقيس معايير حالة حقوق الإنسان في مصر، ويتم إرساله للمؤسسات الرسمية.

وأكدت أهمية منظومة الشكاوى والتفاعل مع المواطنين، فالمجلس على تواصل مستمر مع المواطنين.

منهجية واضحة

وتحدث السفير كارم محمود عن إعداد التقرير، قائلا «تم تشكيل لجنة لإعداد التقرير ضمت كلا من الأعضاء الدكتور ولاء جاد والدكتورة نهي بكر، وسعيد عبد الحافظ، وعلاء شلبي، وكان هناك دور كبير من باحثي المجلس خلال عمل التقرير».

وأكد أن التقرير نتاج عمل المجلس ولم يمارس أي دور من أي جهة وهو يتبع منهجية واضحة من سرد الحقوق، وجهود الدولة، والاشتباك مع ما له وما عليه، واتباع أكثر درجات الشفافية، ونصح الدولة.

وقال المستشار شعبان عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن حالة حقوق الإنسان في مصر، ألقى الضوء على عدد من الملفات والقضايا التي تؤكد أن منظومة حقوق الإنسان تسير فى الطريق الصحيح.