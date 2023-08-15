"قومي حقوق الإنسان" يتفقد مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان

أجرى وفد رفيع المستوى من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، زيارة تفقدية شاملة لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان.

شهدت زيارة وفد المجلس تفقد عدد من عنابر النزيلات بالمركز، والاستماع لتقييمهن للاوضاع المعيشية والإجراءات ذات الصلة بالحصول على حقوقهن القانونية، ومعاينة كافة تجهيزات ومكونات العناير والمرافق الملحقة بها، ومراجعة إجراءات التامين والمراقبة والوسائل المستخدمه فيها ومدى استجابة هذه التجهيزات والوسائل لضمانات الحق في الخصوصية للنزيلات.

كما تفقد وفد المجلس المستشفى الملحق بالمركز وكافة اقسامه وتجهيزاته واطلع على السجلات وتدار حوارا مع عدد من النزلاء والنزيلات المترددين على المستشفى للحصول على الخدمات الطبية، كما تفقد وفد المجلس المنشات الإنتاجية والتدريبية بالمركز واستمع لتقييم النزلاء والنزيلات العاملين والمتدربين بهذه المنشآت والتي تمثلت في ورش تصنيع ملابس تعمل بالفعل، ومجموعة عنابر الإنتاج الحيواني والداجني جاري تشغيلها حاليا.

كما تفقد وفد المجلس ايضا مطبخ المركز واطلع على الوجبات المقدمة للنزلاء بما في ذلك الوجبات المخصصه للحالات المرضية، والوجبات الاضافيه للنزلاء العاملين بالمنشات الانتاجيه بالمركز، كما زار المجلس المنشات الترفيهية ومساحات التريض والملاعب، كما شاهد وفد المجلس بروفات عروض غنائية وموسيقية مثيرة للإعجاب يؤديها عدد من النزلاء والنزيلات أصحاب الموهبة الذين تم اكتشافهم وتدريبهم وإدماجهم في هذا النشاط الفني الراقي تحت إشراف أحد الفنانين من اساتذة كلية التربية الفنية، وقد حرص وفد المجلس على إدارة حوار ودي مع النزيلات والنزلاء أعضاء الفرقة الموسيقية وكذلك مع الفنان المشرف عليها.

إلى جانب ذلك، تفقد وفد المجلس مركز تدريب الكوادر الشرطية الملحق بمركز التأهيل، والذي يقدم برامج تدريبية متعمقة لضباط ومسئولي إدارة المركز، وقد شارك وفد المجلس في جزء من ورشة تدريبية كانت تعقدا أثناء الزيارة لضباط المركز حول القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وعلاقتها بالدستور والقانون المصري.

على هامش الزيارة، عقد وفد المجلس حوارا مطولا ومتعمقا مع اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، في حضور عدد من قيادات ومسئولي القطاع ومركز التأهيل والإصلاح بالعاشر من رمضان، وذلك لمناقشة مخرجات الزيارة وأطر التعاون والتنسيق المقترحة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وقطاع الحمايه المجتمعية بما يضمن استدامة واستكمال جهود الارتقاء بالمنظومة العقابية في مصر، والاستفادة من خبرة المجلس في تعزيز فرص التدريب والتأهيل لضباط ومسئولي إدارة مراكز التأهيل الحديثة.

كما تضمن الحوار بين مساعد وزير الداخلية ووفد المجلس مناقشة الموقف الحالي لخطة إحلال السجون القديمة كنتيجة مباشرة للانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من إنشاء مراكز التأهيل والإصلاح المطورة التي تعد نقلة نوعية في توفير مقومات البنية الأساسية والخدمية الداعمة لحقوق النزلاء وذويهم، حيث كشف مساعد وزير الداخلية عن أنه تم حتى الآن إغلاق ٢٧ سجنا من السجون القديمة بشكل كامل ونقل نزلاءهم إلى المراكز الخمس المطورة التي تم إنشاءها وتشغيلها في وادي النطرون، بدر، اخميم، العاشر من رمضان، ١٥ مايو، وذلك من إجمالي ٤٣ سجن قائم سيتم إغلاقها تماما باكتمال المرحلة الأخيرة من خطة الإحلال والتطوير التي تطبقها الوزارة.

ويشير المجلس إلى أنه يطمئن إلى مستوى وطبيعة تجهيزات مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، وملاءمتها لحقوق النزلاء والنزيلات، كما يثمن المجلس ما لمسه خلال معايناته لعنابر النزيلات والمرافق الملحقة، وحديث الأعضاء المباشر معهن بشكل متعمق ومنفرد، من عدم استخدام أي وسائل مراقبة داخل العنابر تتنافى مع خصوصية النساء، حيث تحقق المجلس من عدم استخدام أي كاميرات أو معدات تصوير داخل العنابر، فضلا عن تقدير المجلس لجودة الخدمات الطبية والغذائية والتأهيلية والترفيهية بالمركز، وإيجابية انطباعات وتقييم النزيلات والنزلاء الذين التقاهم أعضاء المجلس لتعامل وممارسات ضباط ومسئولي المركز.

وأوصى المجلس بأهمية الإسراع في نقل كافة النزلاء من السجون القديمه لمراكز التأهيل الجديدة، وضمان التوزيع الجغرافي بصورة لا تشكل إرهاقا لأهلية النزلاء وتضمن حقهم في الزياره بشكل سلس وغير مكلف، كما أكد المجلس أهمية تعزيز الجهود الجارية للتدريب وبناء القدرات المستمر لكوادر مراكز التأهيل والإصلاح من خلال التعاون في ذلك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأممية والمؤسسات التدريبيه المتخصصة.