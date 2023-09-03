تفاصيل 6 فصول رئيسية في التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان

استعرض الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو لجنة إعداد التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان، التقرير السنوي للمجلس القومي.

6 فصول رئيسية

وأوضح أن التقرير السنوي يتكون من 6 فصول رئيسية، منها تقييم حالة حقوق الإنسان، ويضم الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان، وحالة حقوق الإنسان، كما يضم الفصل الثاني موقف الشكاوى الواردة للمجلس وما تم في شأنها، والاوضاع حول مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز، ويضم الفصل الثالث دور المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وأنشطة اللجان المتخصصة.

وأضاف أن الفصل الرابع يضم علاقة المجلس مع الأطراف الدولية والأممية، والفصل الخامس، الرؤية الاستراتيجية للمجلس خلال الفترة من ٢٠٢٢ /٢٠٢٦، والفصل السادس يضم توصيات المجلس.

إطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان

وأطلق المجلس القومى لحقوق الإنسان، التقرير السنوي للمجلس عن حالة حقوق الإنسان في مصر، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس، بحضور السفيرة الدكتور مشيرة خطاب رئيس المجلس وأعضاء المجلس.