بعد أن يسرت الحكومة تقديم شكوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة يزداد البحث لمعرفة كيفية ورابط تسجيل دخول بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لتقديم الشكوى المنشودة وانتظار الاستجابة من الحكومة والجهة المختصة بالشكوى.



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تسجيل دخول بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة

في هذا التقرير نوضح لكم كيفية تسجيل دخول بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة وكيفية تقديم شكوى للجهة المختصة.

في البداية يجب الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة من هذا الرابط

https://www.shakwa.eg

بعد الدخول تظهر الصفحة ويكون شعارها المواطن أولا

تجدون على شمال الصفحة

مستطيل مكتوب بداخله

تسجيل

اسم المستخدم وكلمة السر

وفي حالة كنت مستخدم جديد

اضغط هنا للتسجيل

بعد الضغط عليها تظهر صفحة جديدة تطلب البيانات التالية:

لتكون قادرًا على المشاركة في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، يتوجب عليك التسجيل أولاً وتعبئة الحقول الضرورية.

رجاءً إدخال الاسم رباعى وبريدك الإلكتروني وباقي البيانات المطلوبة الأخرى في الاستمارة أدناه.



هذه البيانات يجب أن تكون كاملة وصحيحة حتى تمكنك من المشاركة الفعالة فى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

تعني أن البيان إجباري



بيانات المستخدم

اسم الشاكى رباعى

طبيعة الشاكى

الوظيفة المهنة

الرقم القومي

بيانات إضافية

الحالة الإجتماعية

تاريخ الميلاد

صورة

بيانات الاتصال

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التليفون

المحمول

المحافظة

العنوان

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البريد الإلكتروني

موقع على الإنترنت

بيانات الحساب

الرجاء الاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر لأنهم وسيلتك الأساسية لتسجيل شكوى جديدة أو متابعة شكاوى سابقة.

اسم المستخدم يتكون من 6 الى 15 حرفاً ويبدأ بحرف واستخدم الحروف (a-z A-Z) والارقام (0-9)

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كلمة المرور الخاصة بحسابك يجب أن تتكون من 6 الى 15 حرفاً ولا تحتوي على فراغات.

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ثم الضغط على التسجيل في بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة