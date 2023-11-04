يتصدر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 في محلات الصاغة بدون مصنعية كافة محركات البحث بالتزامن مع أحداث قطاع غزة ورغبة عدد كبير من المواطنين في استثمار مدخراتهم في أحد الملاذات الآمنة خلال الأيام المقبل لحفظ قيمتها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 4 نوفمبر 2023

عقب إعلان البنك المركزي المصري قرار تثبيت أسعار الفائدة عند 19.25% للإيداع و20.25 % للإقراض يتساءل المواطنين عن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 وذلك لاستثمار مدخراتهم في مصر وذلك مع ارتفاع أسعار الأوقية بالبورصة العالمية بفعل ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات الخزانة عقب قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة حيث جاءت أسعار المعدن النفيس كما يلي:-

سعر الذهب من عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 2931.5 جنيه.

الشراء 2908.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر الذهب من عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 2687.25 جنيه.

الشراء 2666.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

سعر الذهب من عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 2565 جنيه.

الشراء 2545 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

سعر الذهب من عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 2198.5 جنيه.

الشراء 2181.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة

سعر الذهب من عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1710 جنيه.

الشراء 1696.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر الذهب من عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 1465.75 جنيه.

الشراء 1454.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر الذهب من عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 1099.25 جنيه.

الشراء 1090.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 20520 جنيه.

الشراء 20360 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.

سعر أونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 1993$.

الشراء 1992$.

بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.