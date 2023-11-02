الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|الاحتلال يقصف حي تل الهوا وإصابة رضا سليم بكسر في "عظمة الترقوة"

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

حلمى زكى لـ"الشاهد": استرجعنا آخر قطعة فى سيناء جبل الطور يوم 25 أبريل 1982

قال  العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه في 25 أبريل 1982 قبلها بحوالي ثلاثة أيام جاء ترشيح للوحدة بأن أكون ضمن 15 ضابطا وصف ضابط  وجندي، لأنني من مصابي حرب أكتوبر بأن نتوجه لاستلام آخر قطعة من أرضنا في سيناء وهي منطقة جبل الطور، باستثناء طابا التي استعدناها بالتحكيم الدولي في مارس 1989م. 

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

عاجل.. الأشعة تثبت إصابة رضا سليم بكسر في عظمة الترقوة.. وغيابه شهران

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضربة موجعة بعد تأكد إصابة رضا سليم، جناح الفريق، بكسر في عظمة الترقوة، وتعرض رضا سليم للإصابة بعد دقائق من نزوله في مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي التي انتهت بالتعادل السلبي.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

عاجل.. قصف إسرائيلي مكثف يستهدف حى تل الهوا جنوب غرب غزة

استهدفت آلة الحرب الإسرائيلية، الليلة، حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة بقصف مكثف وعنيف من الطائرات الحربية والدبابات، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

سامو زين يعود مجددًا للسينما بعد غياب دام لسنوات

أعلن الفنان سامو زين عن عودته إلى السينما خلال الفترة القليلة المُقبلة بمشروع سينمائي جديد ما زال في مرحلة الكتابة حاليًا، حيث يأتي ذلك بعد غياب 17 عامًا منذ فيلم «90 دقيقة» الذي عُرض عام 2006.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

سعر الفراخ اليوم.. أسعار الدواجن فى مصر الخميس 2 نوفمبر 2023

أسعار الدواجن خاصة سعر الفراخ البيضاء من الموضوعات الاقتصادية الأكثر بحثًا، وهو ما يقدمه "الدستور" في نشرته الاقتصادية التي ينشرها بشكل يومي عن أسعار الدواجن والسلع للمستهلكين.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

سامو زين قصف إسرائيلي غزة رضا سليم إصابة رضا سليم سيناء سعر الفراخ اسعار الدواجن

مواد متعلقة

بمناسبة الدراسة.. أفكار سريعة لتحضير لانش بوكس لذيذ

بعد استشهادها في قصف غزة.. من هي الفنانة الفلسطينية إيناس السقا؟

أسباب تراكم الدهون في منطقة البطن ..واليكم الحل

في ذكرى مؤسس شعر العامية الملحمى.. فؤاد حداد أبرز المدافعين عن القضية الفلسطينية

بعد وفاة سارة حسن.. معلومات لا تعرفها عن الأورام الخبيثة

في اليوم العالمي للنباتيين.. وصفات صحية تحميك من السمنة المفرطة

فى عيد ميلاده.. محطات فنية فى حياة محسن محيى الدين

أخبار فاتتك|الاحتلال يواصل قصف غزة ورسالة من طارق سليمان للشناوى قبل مواجهة صن داونز

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

سعر الدولار اليوم الخميس 2-11-2023 فى البنوك المصرية وأسعار العملات الأجنبية

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 فى مصر

عاجل.. استشهاد 195 فلسطينيًا على الأقل جراء العدوان الإسرائيلى على مخيم جباليا

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 2-11-2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر