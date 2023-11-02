أخبار فاتتك|الاحتلال يقصف حي تل الهوا وإصابة رضا سليم بكسر في "عظمة الترقوة"

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

حلمى زكى لـ"الشاهد": استرجعنا آخر قطعة فى سيناء جبل الطور يوم 25 أبريل 1982

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه في 25 أبريل 1982 قبلها بحوالي ثلاثة أيام جاء ترشيح للوحدة بأن أكون ضمن 15 ضابطا وصف ضابط وجندي، لأنني من مصابي حرب أكتوبر بأن نتوجه لاستلام آخر قطعة من أرضنا في سيناء وهي منطقة جبل الطور، باستثناء طابا التي استعدناها بالتحكيم الدولي في مارس 1989م.

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عاجل.. الأشعة تثبت إصابة رضا سليم بكسر في عظمة الترقوة.. وغيابه شهران

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضربة موجعة بعد تأكد إصابة رضا سليم، جناح الفريق، بكسر في عظمة الترقوة، وتعرض رضا سليم للإصابة بعد دقائق من نزوله في مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي التي انتهت بالتعادل السلبي.

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عاجل.. قصف إسرائيلي مكثف يستهدف حى تل الهوا جنوب غرب غزة

استهدفت آلة الحرب الإسرائيلية، الليلة، حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة بقصف مكثف وعنيف من الطائرات الحربية والدبابات، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

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سامو زين يعود مجددًا للسينما بعد غياب دام لسنوات

أعلن الفنان سامو زين عن عودته إلى السينما خلال الفترة القليلة المُقبلة بمشروع سينمائي جديد ما زال في مرحلة الكتابة حاليًا، حيث يأتي ذلك بعد غياب 17 عامًا منذ فيلم «90 دقيقة» الذي عُرض عام 2006.

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سعر الفراخ اليوم.. أسعار الدواجن فى مصر الخميس 2 نوفمبر 2023

أسعار الدواجن خاصة سعر الفراخ البيضاء من الموضوعات الاقتصادية الأكثر بحثًا، وهو ما يقدمه "الدستور" في نشرته الاقتصادية التي ينشرها بشكل يومي عن أسعار الدواجن والسلع للمستهلكين.

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