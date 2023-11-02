حلمي زكي لـ"الشاهد": شظية أبكتني أمام جيهان السادات في المستشفى

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه تم إبلاغ قائد الكتيبة بأنني استشهدت فأرسل زملائي لاستعادة الجثمان.

أضاف زكي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي د.محمد الباز عبر قناة extra news: “أثناء السير صدمت بأحد يقول لي اثبت محلك.. اثبت، وكان الجنود الإسرائيلين يخاطبوننا باللغة العربية، لكن بعد فترة بدأت أميز الصوت، وكانوا جنودًا مصريين لأنني ميزت اللغة العامية المصرية التي لا يستطيع أحد تقليدها، وكان الملازم محمد بركات ضابطًا باستطلاع الكتيبة، ومن ضمن المجموعة التي أرسلتها الكتيبة لسحب جثتي وأصر أن يحملني على كتفه حتي وصلنا للكتيبة”.

وتابع "بعدها تم نقلي للمستشفى في القاهرة لكوبري القبة، وزارتني السيدة جيهان السادات بصحبة د.عائشة راتب وكان هناك بعض الزعل لرغبتنا في تكملة العمليات الحربية على الجبهة، وكان لدىّ شغف بمواصلة الحرب، لكنه تم إصابتي بـ3 شظايا، شظية دخلت وخرجت واثنين استقرا داخل جسمي وعندما تم إجراء جراحة أخرجوا شظية وتركوا الأخرى لقربها من القلب ولا يوجد خطر من بقائها وهذه الشظية مازالت في جسمي، حتى الآن، وقالت لي السيدة جيهان عندما زارتني بالمستشفى: "الشظية اللى جوه جسمك دي شرف ليا أنا"، وساعتها دموعي نزلت من هذه المقولة".

برنامج "الشاهد"

ويقدم د. محمد الباز في الموسم الثالث برنامج "الشاهد" وهى شهادات جديدة وحيّة على نصر أكتوبر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والإعلامي محمد الباز ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.