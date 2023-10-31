حلمي زكي لـ"الشاهد": حائط الصواريخ كلمة السر في انتصار أكتوبر

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن هناك شخصيات أثرت تأثيرًا مباشرًا في حرب 1973، لافتًا إلى أن أول هذه الشخصيات هو الرئيس الراحل أنور السادات الذي أخذ قرار الحرب، فلا يوجد رئيس دولة في العالم كان يتخذ قرار حرب في موقفنا وموقف إسرائيل كمقارنات، فبالأرقام والحسابات كان ذلك من المستحيلات.

ووجه زكي، خلال لقائه بـ برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي د.محمد الباز عبر فضائية extra news، التحية لروح الفريق محمد علي فهمي قائد سلاح الدفاع الجوي وهو صاحب القرار والقائم على إنشاء حائط الصواريخ، لافتًا إلى أن كلمة السر في انتصار أكتوبر هو حائط الصواريخ، فلولاه لما كانت حرب أكتوبر، حيث إن التحضير لحرب 73 كانت عبارة عن دائرة بدأت بحائط الصواريخ.

كما توجه بطل أكتوبر بالتحية لروح اللواء باقي زكي يوسف وهو صاحب فكرة فتح الثغرات من خلال اندفاع المياه بعد محاولات كثيرة لمكان مشابه للساتر الترابي وتم التعامل معه بالطيران والمدفعية ولم ينجح في فتح أي ثغرة، لكنه كان صاحب الفكرة وكانت فكرة ناجحة بنسبة 100%.