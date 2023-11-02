حلمى زكى لـ"الشاهد": استرجعنا آخر قطعة فى سيناء جبل الطور يوم 25 أبريل 1982

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه في 25 أبريل 1982، قبلها بحوالي ثلاثة أيام جاء ترشيح للوحدة بأن أكون ضمن 15 ضابطا وصف ضابط وجندي، لأنني من مصابي حرب أكتوبر، بأن نتوجه لاستلام آخر قطعة من أرضنا في سيناء وهي منطقة جبل الطور، باستثناء طابا التي استعدناها بالتحكيم الدولي في مارس 1989م.

وأضاف العقيد حلمي زكي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الأوامر جاءت بتوجهنا في يوم 25 أبريل إلى مطار ألماظة الساعة 8 وذلك من أجل الوجه إلى منطقة جبل الطور، متابعًا: "كنت أفكر بأننا سنتقابل مع الإسرائيليين، وكيف سيكون التعامل معهم، كنت أفكر في كل هذه التفاصيل قبلها بيوم، هؤلاء الإسرائيليون الذين قتلوا إخوتنا في 1967م، وأولادنا وأهالينا، فكيف سنتقابل معهم وكيف لنا أن نجلس معهم".

وتابع: "تمت الإجابة على أسئلتي في يوم 25 أبريل صباحًا، عندما توجهت إلى مطار ألماظة وتقابلنا مع المجموعة التي ستتوجه إلى جبل الطور، وجاء إلينا موظف من الخارجية من أجل إعطائنا تلقينا بما سيدور من حوار، تحدث معنا وقال لنا إن الحرب انتهت، ومش عايزين حد فيكم يتكلم عن موضوع الحرب، ومش عايزين حد يتكلم في أي ناحية سياسية، عايزين الناس تكون بوجه مبتسم وليس بوجه عابس، هي ساعتين وكل شيء سينتهي، مش عايزين أي تراشق بالألفاظ يحصل".