الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حلمى زكى لـ"الشاهد": استرجعنا آخر قطعة فى سيناء جبل الطور يوم 25 أبريل 1982

العقيد حلمي زكي
العقيد حلمي زكي

قال  العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه في 25 أبريل 1982، قبلها بحوالي ثلاثة أيام جاء ترشيح للوحدة بأن أكون ضمن 15 ضابطا وصف ضابط  وجندي، لأنني من مصابي حرب أكتوبر، بأن نتوجه لاستلام آخر قطعة من أرضنا في سيناء وهي منطقة جبل الطور، باستثناء طابا التي استعدناها بالتحكيم الدولي في مارس 1989م. 

وأضاف العقيد حلمي زكي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الأوامر جاءت بتوجهنا في يوم 25 أبريل إلى مطار ألماظة الساعة 8 وذلك من أجل الوجه إلى منطقة جبل الطور، متابعًا: "كنت أفكر بأننا سنتقابل مع الإسرائيليين، وكيف سيكون التعامل معهم، كنت أفكر في كل هذه التفاصيل قبلها بيوم، هؤلاء الإسرائيليون الذين قتلوا إخوتنا في 1967م، وأولادنا وأهالينا، فكيف سنتقابل معهم وكيف لنا أن نجلس معهم". 

وتابع: "تمت الإجابة على أسئلتي في يوم 25 أبريل صباحًا، عندما توجهت إلى مطار ألماظة وتقابلنا مع المجموعة التي ستتوجه إلى جبل الطور، وجاء إلينا موظف من الخارجية من أجل إعطائنا تلقينا بما سيدور من حوار، تحدث معنا وقال لنا إن الحرب انتهت، ومش عايزين حد فيكم يتكلم عن موضوع الحرب، ومش عايزين حد يتكلم في أي ناحية سياسية، عايزين الناس تكون بوجه مبتسم وليس بوجه عابس، هي ساعتين وكل شيء سينتهي، مش عايزين أي تراشق بالألفاظ يحصل".

برنامج الشاهد العقيد حلمي زكي استعادة طابا استعادة جبل الطور سيناء حرب اكتوبر

الأكثر قراءة

عاجل.. استشهاد 195 فلسطينيا على الأقل جراء العدوان الإسرائيلى على مخيم جباليا

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

عاجل.. قصف إسرائيلى مكثف يستهدف حى تل الهوا جنوب غرب غزة

صدمة جديدة.. "ذا كراون" سيدعم نظرية حمل الأميرة ديانا قبل وفاتها

عاجل.. البيت الأبيض: لن ننشر قوات حفظ سلام أمريكية فى غزة مستقبلا

عاجل.. حقيقة سفر شيخ الأزهر إلى رفح وإلقائه كلمة من المعبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع