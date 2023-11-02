الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. قصف إسرائيلى مكثف يستهدف حى تل الهوا جنوب غرب غزة

قصف إسرائيلى
قصف إسرائيلى

استهدفت آلة الحرب الإسرائيلية، الليلة، حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بقصف مكثف وعنيف من الطائرات الحربية والدبابات، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وقالت إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بعشرات الصواريخ حي تل الهوا بشكل عنيف، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال عشرات القذائف، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وأشارت إلى أن مركبات الإسعاف تعجز عن الوصول إلى المكان جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، ما ينذر باستشهاد أعداد أكبر من المواطنين الجرحى، ومن تحت الأنقاض.

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