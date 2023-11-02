عاجل.. قصف إسرائيلى مكثف يستهدف حى تل الهوا جنوب غرب غزة

استهدفت آلة الحرب الإسرائيلية، الليلة، حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بقصف مكثف وعنيف من الطائرات الحربية والدبابات، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وقالت إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بعشرات الصواريخ حي تل الهوا بشكل عنيف، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال عشرات القذائف، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وأشارت إلى أن مركبات الإسعاف تعجز عن الوصول إلى المكان جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، ما ينذر باستشهاد أعداد أكبر من المواطنين الجرحى، ومن تحت الأنقاض.