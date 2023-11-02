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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 2-11-2023 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

ترتفع معدلات البحث عن درجات الحرارة اليوم الخميس 2-11-2023 في مصر، وكذلك حالة الطقس كي يستعد المواطنين بشكل جيد قبل النزول من منزلهم في فصل الخريف، والذي يشهد انخفاض في ساعات الصباح الأول وتعود الحرارة لوضعها المعقول خلال ساعات النهار. 

 

درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

في هذا التقرير ننشر درجات الحرارة اليوم الخميس 2-11-2023 في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة اليوم. 

يسود  اليوم الخميس طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويوضح تقرير هيئة الأرصاد الجوية، تكون شبورة مائية كثيفة «من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 8 صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

نتابع حالة الطقس يوميا.. المترو يستعد لاستقبال الشتاء

كيفية التخلص من اكتئاب فصل الخريف

بيان درجات الحرارة اليوم الخميس 

القاهرة العظمى 30  الصغرى 22

العاصمة الإدارية العظمى 31 الصغرى 22

6 أكتوبر العظمى 31 الصغرى 21

بنها العظمى 30 الصغرى 22

دمنهور العظمى 29 الصغرى 21

وادي النطرون العظمى 30 الصغرى 21

كفر الشيخ العظمى    29 الصغرى 22

المنصورة 30 العظمى الصغرى 22

الزقازيق العظمى 31 الصغرى 23

شبين الكوم العظمى 30 الصغرى 22

طنطا العظمى 29 الصغرى 22

دمياط العظمى 27 الصغرى 22

بورسعيد العظمى 27 الصغرى 22

الإسماعيلية العظمى 31 الصغرى 21

السويس العظمى 30 22 الصغرى

العريش العظمى 28 21 الصغرى

رفح العظمى 28 الصغرى 20

رأس سدر العظمى    32 الصغرى 22

نخل العظمى 30 الصغرى 16

كاترين العظمى 25 الصغرى 13

الطور العظمى 30 الصغرى 21

طابا العظمى 29 الصغرى 22

شرم الشيخ العظمى 33 الصغرى 24

الإسكندرية العظمى 28 الصغرى 20

العلمين العظمى 27 الصغرى 20

مطروح العظمى 27 19 الصغرى

السلوم العظمى 30 الصغرى 18

سيوة العظمى 30 الصغرى 17

رأس غارب العظمى 32 الصغرى 22

الغردقة العظمى 33 الصغرى 23

سفاجا العظمى 32 الصغرى 23

مرسى علم العظمى 33 الصغرى 23

شلاتين العظمى 32 الصغرى 24

حلايب العظمى 28 الصغرى 26

أبو رماد العظمى 30 الصغرى 25

رأس حدربة العظمى 27 الصغرى 26

الفيوم العظمى 31 الصغرى 22

بني سويف العظمى 31 الصغرى 21

المنيا العظمى 31 الصغرى 20

أسيوط العظمى 32 الصغرى 19

سوهاج العظمى 33 الصغرى 20

قنا العظمى 34 الصغرى 22

الأقصر العظمى 34 الصغرى 23

أسوان العظمى 35 الصغرى 23

الوادي الجديد العظمى 33 الصغرى 20

أبو سمبل العظمى 35 الصغرى 24

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