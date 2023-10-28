تعرف على خطة المنيا لاستقبال فصل الشتاء والتعامل مع التقلبات الجوية

أعلنت محافظة المنيا، رفع الاستعدادات القصوى لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة التقلبات الجوية وسقوط أمطار غزيرة وإمكانية حدوث سيول، وذلك بوضع خطة لمواجهة هذه التقلبات المحتملة تضمنت تجهيز مخرات السيول بالمحافظة واستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وتكليف مديرية الموارد المائية والري ورؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بالمتابعة الدائمة لمخرات السيول وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الإحلال والتجديد والصيانة لمحطات المياه لرفع كفائتها وتجهيز مراكز الإغاثة والأيواء العاجل بالمحافظة

محافظ المنيا: تجهيز 23 مخر سيل وغرفة عمليات وتجهيز مراكز الإغاثة

وأوضح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة قامت بصيانة وتجهيز 32 مخر سيل طبيعي وصناعي، مشيرا إلى أنه كلف مديرية الموارد المائية والري بإزالة أي عواثق بالمخرات تقف عائقا بين سير المياه إلى المصرف النهائي، مؤكدا ضرورة إيجاد أماكن أخرى للمخرات غير الصالحة وترميم وصيانة جوانب المخرات بشكل دائم

وأضاف محافظ المنيا، أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية، بالمتابعة المستمرة للأماكن التي يتوقع حدوث أي ظروف مفاجئة بها من أمطار وسيول مع الاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل، وتكثيف المرور على جميع مخرات السيول والمجاري المائية بنطاق المحافظة للوقوف على الحالة الفنية لها وإزالة التعديات عليها والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية أمطار أو سيول.

وأكد المحافظ، استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة لتلقي أى بلاغات لسرعة اتخاذ القرار المناسب، مكلفًا مسئولي إدارة الأزمات بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني على المخرات وإعداد تقارير بذلك بالتنسيق مع القطاعات المختلفة.

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